Cote d'Ivoire: Taekwondo - Le Sénat adopte la ratification de l'ordonnance du Centre sportif Alassane Ouattara

Treize mois après son adoption en Conseil des ministres (28 avril 2021) et signée par le président de la République, l'ordonnance n°2021-189 du 28 avril 2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement d'un Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara a été examiné, ce lundi 30 mai 2022, par le Sénat.

La commission des affaires sociales et culturelles (CASC) réunie en session ordinaire, sous la présidence de son président Michel Coffi, a adopté à l'unanimité de ses membres présents (15 sur 17) le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n°2021-189 du 28 avril 2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Un texte présenté par le ministre des Sports, Paulin Danho, qui avait à ses côtés le PCA dudit centre, Bamba Cheick Daniel.

Bâti sur une superficie de 8824 m2, ce centre multidimensionnel et multifonctionnel d'un coût de 6,5 milliards de FCFA, fruit de la coopération ivoiro-coréenne, a été inauguré par le chef de l'Etat Alassane Ouattara, le jeudi 28 octobre 2021.