Cote d'Ivoire: Débat d'orientation budgétaire - La DGBF mène la réflexion sur le DPBEF 2023-2025

En prélude au Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) 2022 prévu le 22 juin 2022 à l'Assemblée nationale, la Direction générale du budget et des finances (DGBF) a organisé, le 30 mai à Grand-Bassam, un séminaire de pré-validation du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP 2023-2025). Ce document, qui couvre une période minimale de trois ans, est un instrument de programmation pluriannuelle glissante pour l'ensemble des recettes et des dépenses.

Au nom du directeur général du Budget et des Finances, le directeur des Politiques et Synthèses Budgétaires Adopo Fiacre a indiqué, à l'ouverture dudit séminaire, que le DPBEP évalue le niveau global de recettes attendues de l'Etat ainsi que des dépenses budgétaires. " Le DPBEP constitue la référence pour l'élaboration du projet de loi de finances ", a-t-il fait savoir.

A l'en croire, son élaboration obéit à une approche participative et consensuelle de la programmation pluriannuelle qui requiert des échanges et avis de tous les acteurs intervenant dans l'élaboration des politiques budgétaires et économiques.

D'où la tenue de ce séminaire qui a pour objectif général de finaliser et valider sur le plan technique le DPBEP 2023-2025, d'élaborer la Communication en Conseil des ministres, le Rapport de présentation ainsi que le document de préparation au DOB. Ainsi il s'agira de recueillir les avis d'experts regroupés au sein du Comité DPBEP-DRB (déclaration sur les risques budgétaires) sur les projections de recettes et de dépenses effectuées, de consolider et valider les données statistiques contenues dans le DPBEP. " Comme vous pouvez le constater, la proximité de la tenue de ce Débat d'Orientation Budgétaire nous contraint de délivrer un document de très bonne qualité afin de ne faire faire l'objet de quelques observations quelles que soient ", a-t-il dit à l'endroit des participants. Non sans souligner que l'élaboration du DPBEP 2023-2025 s'inscrit dans un contexte marqué par la sortie de la crise sanitaire liée à la Covid-19, mais aussi et surtout par la guerre en Ukraine avec son corolaire d'impact sur l'économie nationale. C'est pourquoi, Adopo Fiacre a exhorté les participants à une " grande assiduité et une implication personnelle " dans les travaux.