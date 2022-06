Sénégal: Un consortium d'entreprises veut faire la promotion du tourisme sénégalais à la Coupe du monde de football

Dakar — Le consortium SEPACT-Mondial Business & AVS déclare dans un communiqué reçu mercredi à l'APS vouloir utiliser l'image de l'équipe nationale senior du Sénégal pour faire la promotion du tourisme sénégalais, lors de la prochaine édition de la Coupe du monde de football prévue au Qatar.

"Dans le cadre de l'organisation de la Coupe du monde de football, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar, le consortium SEPACT-Mondial Business & AVS envisage de mettre en place un village du Sénégal pour accompagner non seulement les Lions, mais vendre aussi tous les atouts dont disposent le Sénégal dans le domaine touristique", affirme la même source.

Il s'agira, précise-t-elle, de faire la promotion de "la diversité de [la] culture, de [la] gastronomie" et de "la qualité de [la] production artisanale" du pays.

La Sénégalaise de promotion artisanale, culturelle et touristique (SEPACT) et le groupe Mondial Business & Allo voyages services (AVS) veulent "montrer toutes les facettes du Sénégal [et] encourager les investisseurs et les professionnels du tourisme à visiter notre pays".

Pour ce faire, ils feront venir au Qatar des artisans, des artistes, des hommes d'affaires et des opérateurs économiques, qui vont "exposer et faire découvrir (... ) leurs produits et services aux délégations, aux investisseurs et à la population locale pendant un mois".

Pour la tenue de cet événement, le consortium s'est associé à plusieurs institutions sénégalaises, dont des ministères et des agences de l'Etat.

Les ministères des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, du Tourisme et des Transports aériens, de la Culture et de la Communication, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel sont cités parmi les partenaires de SEPACT-Mondial Business & AVS.

Le ministère des Sports, l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, l'APIX, l'agence chargée de la promotion des investissements et des grands travaux de l'Etat, et la Fédération sénégalaise de football font également partie des partenariats du consortium.

Ces derniers vont "adhérer, soutenir et accompagner cette initiative", dont le but est de "démontrer la possibilité d'utiliser l'équipe nationale de football comme une vitrine, pour promouvoir et vendre la destination Sénégal".