Maroc: Phosphates et dérivés - Les exportations dépassent 36 MMDH à fin avril (Office des Changes)

Casablanca — Les ventes des phosphates et dérivés ont presque doublé pour atteindre plus de 36,14 milliards de dirhams (MMDH) au titre des quatre premiers mois de 2022 contre 18,19 MMDH à fin avril 2021, selon l'Office des changes.

Cette évolution s'explique principalement par l'augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+13,74 MMDH) due à l'effet prix qui a plus que doublé (7.541 DH/T à fin avril 2022), a indiqué l'Office dans sa récente note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

En revanche, les quantités exportées ont baissé de 5,1%, relève la même source.

L'Office des changes fait également état d'une hausse des exportations du secteur agricole et agroalimentaire de 15,4% à 32,8 MMDH, suite à l'augmentation simultanée des ventes de l'industrie alimentaire (+26,5%) et de l'agriculture, sylviculture et chasse (+7%).

Rappelons-le, les exportations de marchandises se sont chiffrées à 139 MMDH contre 103,6 MMDH un an auparavant, soit une croissance de 34,2%. Cet accroissement concerne la majorité des secteurs, essentiellement, les phosphates et dérivés, le secteur de l'agriculture et agroalimentaire, celui du textile et cuir et celui de l'automobile.