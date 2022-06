Maroc: M'diq-Fnideq - Ouverture du Forum de feue SAR la Princesse Lalla Amina de Special Olympics

Fnideq — Le Forum de feue SAR la Princesse Lalla Amina de Special Olympics s'est ouvert, mardi à la salle couverte de Fnideq, avec la participation de plus de 300 sportifs dans différentes catégories.

Cette manifestation sportive, organisée par l'Association El Awael pour les enfants en situation de handicap de la préfecture de M'diq-Fnideq, sous l'égide de Special Olympics Maroc, connait la participation de neuf associations opérant dans le domaine du handicap.

Les sportifs vont concourir dans plusieurs disciplines, dont le cyclisme, le tennis de table, le tennis, le badminton, la gymnastique, l'athlétisme, la pétanque, le golf, l'équitation et la natation.

La cérémonie d'ouverture de cet événement, qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la préfecture de M'diq-Fnideq, Yassin Jari, et nombre d'acteurs locaux, a été marquée par la présentation des équipes participantes et l'interprétation de l'hymne national, en plus d'une performance artistique donnée par le rappeur El Hor.

Ces jeux olympiques régionaux visent à mettre en avant les capacités et compétences sportives des enfants à besoins spécifiques (EBS) au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et à préparer les champions pour les jeux nationaux, qui seront organisés dans les mois à venir.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le directeur national de Special Olympics Maroc, Salaheddine Semmar, a souligné que le Special Olympics Maroc a repris ses activités, après plus de deux ans d'interruption, en raison de la crise sanitaire induite par la propagation de la Covid-19, à travers la programmation de plusieurs compétitions sportives dans toutes les régions du Royaume.

M. Semmar a précisé qu'un programme riche et varié a été établi pour les mois de juin et juillet, qui comprendra neuf étapes, relevant du Forum de feue SAR la Princesse Lalla Amina, présidente fondatrice de Special Olympics Maroc, notant que M'diq-Fnideq est la première étape de cet événement, qui fera escale dans toutes les régions du Royaume.

Cette manifestation sportive verra la participation de 4.500 sportifs et cadres au niveau national, qui vont concourir dans 19 disciplines, qui diffèrent selon les régions, a-t-il fait savoir, relevant que cet événement contribuera à aider les compétiteurs à retrouver leur bonne condition physique, et à leur permettre de se préparer aux compétitions régionales, nationales, continentales et internationales.

Parallèlement à ce forum, le Special Olympics Maroc organisera, à partir du mois de septembre prochain, une série de compétitions et de tournois de sports individuels et collectifs, dont le Championnat national de Judo, la Coupe du Trône et la Coupe feue SAR la Princesse Lalla Amina de football en salle, ainsi que des sessions de formation au profit des cadres travaillant dans le Special Olympics, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de l'Association El Awael pour les enfants en situation de handicap à la préfecture de M'diq-Fnideq, Rachid Derdabi, a exprimé sa joie de la reprise des activités sportives au profit des EBS, en raison de leur rôle thérapeutique, s'arrêtant sur l'impact positif du sport sur la santé mentale des personnes en situation de handicap, en les aidant à se sentir libérés des contraintes du handicap.

M. Derdabi a souligné que le sport, en plus de faire partie des programmes thérapeutiques et récréatifs, contribue à changer le regard de la société sur les personnes à besoins spécifiques et à en faire des champions aux niveaux régional et national.