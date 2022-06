Afrique de l'Est: Nouveaux développements dans la crise entre la RDC et le Rwanda

Tensions entre la RDC et le Rwanda: les president Rwandais et Congolais sont parvenus à " un accord " pour se rencontrer en face-à-face, à Luanda en Angola, à une date qui sera annoncée. Le Président Angolais qui annonce cette nouvelle affirme avoir échangé avec les deux dirigeants

Par ailleurs, la RDC a accepté également, de libérer les deux soldats rwandais, arrêtés il y a quelques jours, au village Bihumba, en territoire de Rutshuru au Nord-Kivu, ont indiqué les services de la Présidence angolaise dans une dépêche de l'Agence France presse, en précisant que c'était à l'issue de l'entretien hier mardi 31 mai entre le president Joao Lourenço et son homologue Congolais, Félix Tshisekedi.

Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU a examiné toujours hier mardi, la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC en général et en particulier la récente résurgence du M23 dont les actions hostiles contre les forces armées congolaises et les Casques bleus de la MONUSCO au Nord-Kivu constituent une menace grave pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région ", a précisé la Sous-Secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique. Martha Pobee a, à la même occasion, demandé que le Conseil de sécurité " accorde tout son poids aux efforts régionaux en cours pour désamorcer la situation et mettre fin une fois pour toutes à l'insurrection du M23 .

Question :

-Quelle lecture faire de récentes évolutions dans la crise entre la RDC et le Rwanda?

Invités :

-Onésphore Sematumba, Analyste pour la région des Grands-Lacs au sein de International crisis group, organisation internationale qui étudie les conflits au niveau mondial.

-Professeur Dady Saleh, docteur et spécialiste en développement pour le pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique.

-Professeur Casimir Ngumbi, politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés.