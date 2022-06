Algérie: Journée internationale de l'enfance - Activités culturelles à travers les directions et établissements de la Culture

Alger — Le ministère de la Culture et des Arts a prévu à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance (célébrée le 1 juin) un riche programme d'activités culturelles, artistiques, littéraires et récréatives à travers ses directions et établissements dans les wilayas, a indiqué un communiqué du ministère.

Ce programme qui s'étalera sur plusieurs semaines prévoit des représentations théâtrales, musicales, des spectacles de conteurs, des ateliers de lecture, de dessin et de coloriage, des activités récréatives, des spectacles de clowns, des expositions de livres, des concerts, des concours, des travaux manuels et des visites de sites archéologiques.

Dans la capitale, le Palais de la culture Moufdi-Zakaria abritera plusieurs activités organisées en collaboration avec l'Instance nationale pour la protection et la promotion de l'enfance, notamment des expositions, des ateliers et des conférences.

L'Office national de la culture et de l'information (ONCI) a, de son côté, programmé diverses activités artistiques, récréatives et littéraires.

L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) organisera, pour sa part, une journée portes ouvertes sur des ateliers de musique et d'arts plastiques.

La direction de la Culture de la wilaya d'Adrar a, quant à elle, prévu une exposition de livres jeunesse, des animations, des concerts, des concours et des spectacles de conteurs.

Dans la wilaya de Bechar, la direction de la Culture a programmé des chants patriotiques, des représentations théâtrales et des spectacles de clowns et de magie.

Dans la wilaya de Blida, la direction de la Culture a programmé des ateliers spécialisés dédiés à la lecture, au dessin et à l'artisanat, ainsi que des présentations théâtrales et autres de divertissement, tandis que la wilaya de Tamanrasset connaitra l'élaboration d'une fresque murale à l'occasion avec la participation des enfants et des ateliers pour le dessin, la lecture et l'art du conte, ainsi que la sculpture à l'argile, outre de nombreux concours.

De son côté, la direction de la Culture de la wilaya de Tébessa connaîtra l'organisation d'un spectacle théâtral pour enfants, de concours de nouvelles, d'animation, de présentations théâtrales et de visites de sites archéologiques, tandis que la direction de la Culture de la wilaya de Skikda a programmé plus d'une vingtaine de présentations théâtrales.

Ces activités visent à encourager la lecture, mettre le livre à la disposition de l'enfant, découvrir et développer les talents artistiques et littéraires, et partager avec les enfants à travers les différentes wilayas et leurs communes une ambiance de fête, de joie et de divertissement, tout en consacrant les différentes valeurs de solidarité nationale et sociale et les valeurs nobles, selon le communiqué.