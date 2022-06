Afrique: Eliminatoires-CAN 2023 - Les Léopards déterminés à se qualifier en phase finale

interview

La RD Congo recevra le Gabon ce samedi 4 juin (à 16h TU) au stade des Martyrs à Kinshasa, dans le cadre de la 1e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023.

A cet effet, la préparation pour ce match a débuté mardi 31 mai au stade des martyrs. A l'issue de celle-ci, les joueurs Chadrac Akolo, Yoane Wissa et Nathan Idumba ont indiqué à la FECOFA vouloir redorer l'image du pays en qualifiant les Léopards de la RDC à la phase finale de la CAN à 24 nations, prévue en 2023 en Côte d'Ivoire :

Chadrac Akolo : " Nous devons nous relever pour trouver les ressources et repartir du bon pied. Peu importe l'adversaire en face nous devons faire bon visage pour le début de cette campagne, c'est tout ce qui nous intéresse. "

Yoane Wissa : " C'est avec un esprit de revanche en espérant que cette campagne sera faite avec le mérite et surtout avec l'objectif de retrouver la CAN puisqu'on n'a pas fait la dernière. Ça été une déception pour tout le monde. Maintenant on a l'obligation de retrouver cette CAN et d'aller le plus loin possible."

Nathan Idumba : " Nous avons un seul objectif pour cette campagne des éliminatoires de la CAN 2023 qui démarre ce week-end par le Gabon. C'est celui de qualifier notre pays à la phase finale de la CAN. L'ambiance est bonne et nous sommes déterminés à mouiller le maillot pour honorer le pays après avoir loupé le Mondial Qatar 2022. Je demande au public de nous soutenir partout il sera ".

Les Léopards ont raté la dernière CAN- Cameroun 2021, disputée au mois de janvier-février 2022 ainsi que la qualification au Mondial-Qatar 2022, en étant éliminée par le Maroc aux matches de barrages (1-1 et 4-1).