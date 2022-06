Congo-Kinshasa: Coopération militaire - Les opérations conjointes FARDC-UPDF prolongées de deux mois

La République démocratique du Congo (RDC) et l'Ouganda ont décidé, le 1er juin, de prolonger de deux mois les opérations militaires conjointes menées dans l'est de la RDC par les armées des deux pays.

La continuation de la mutualisation des forces entre la RDC et l'Ouganda a été décidée à l'occasion d'une rencontre entre les deux armées qui avait pour objectif l'évaluation de ces opérations militaires conjointes dénommées " Shujaa ".

Ces opérations, rappelle-t-on, ont été lancées depuis six mois pour traquer les rebelles ADF actifs dans l'est de la RDC et qui sont à la base des tueries des civils.

Leur prolongation est décidée deux semaines après que le commandant des forces terrestres de l'UPDF a annoncé le début du retrait de ses troupes de la RDC.

On note également que pendant ces opérations, au moins mille sept cents militaires ougandais ont été déployés dans les deux provinces congolaises du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Il s'est agi, selon des sources militaires et sécuritaires citées par radiookapi.net, des forces spéciales et de l'infanterie de l'UPDF, avec leur artillerie et blindés.

Il est aussi indiqué que l'armée congolaise a été représentée, à cette rencontre tenue dans la ville ougandaise de Fort Portal, dans le district de Kabore, par le coordonnateur des opérations conjointes Fardc-UPDF, le général-major Camille Bombele Lohola.