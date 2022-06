Maroc: Le conseil supérieur du pouvoir judiciaire prend part à la 27ème édition du SIEL

Rabat — Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) prend part à la 27ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), organisé à Rabat du 02 au 12 juin, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Dans un communiqué, le CSPJ indique que sa participation intervient dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de son plan stratégique 2021-2026, en particulier les mesures visant l'ouverture sur les citoyens et les justiciables et la communication avec l'opinion publique, les départements gouvernementaux, les institutions nationales et les acteurs de la société civile.

Ainsi, des rencontres seront organisées au stand aménagé par le Conseil pour faire connaître ses prérogatives et son rôle dans la consécration de la moralisation de la justice, ajoute le CSPJ, notant que sa participation au SIEL est aussi l'occasion de présenter les orientations judiciaires dans les domaines importants, à travers des conférences, des rencontres encadrées par les membres et responsables du Conseil et des magistrats de la Cour de cassation et des différentes juridictions.

Elle constitue aussi une opportunité pour exposer les publications du Conseil et de la Cour de Cassation et certains ouvrages, dont le plan stratégique du CSPJ, accessible grâce à un code QR, qui englobe les programmes et missions du Conseil dans le domaine de la participation de la justice dans les programmes de réforme du système judiciaire pour la période à venir, tant en ce qui concerne la gestion de la situation des magistrats ou la supervision de l'actualité judiciaire, ou encore dans le reste des domaines du système judiciaire, et ce en adoptant une approche participative intégrée qui vise à moraliser la justice, améliorer les compétences des magistrats, augmenter leur niveau de performance et renforcer leurs capacités juridiques et dans le domaine des droits de l'homme.

En outre, le stand du CSPJ met à disposition un code de déontologie judiciaire, téléchargeable grâce à code QR. Il comprend également un modèle muséal de conservation de la mémoire judiciaire, exposant des documents, des photos et des moyens logistiques qui témoignent d'un aspect de l'histoire de la justice au Royaume du Maroc.