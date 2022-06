Algérie: Moundji appelle à redoubler d'efforts pour développer la politique commerciale d'Air Algérie

Alger — Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a appelé mercredi à redoubler d'efforts pour développer la politique commerciale d'Air Algérie et la rendre plus attractive par la modernisation des mécanismes de commercialisation, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors d'une réunion présidée par le ministre sur la politique commerciale de la compagnie et les moyens de la développer, en présence de cadres du ministère et du directeur général par intérim et de cadres d'Air Algérie, les responsables d'Air Algérie ont présenté un exposé sur les différentes activités commerciales de la compagnie, sa stratégie de commercialisation et les mécanismes techniques relatifs aux prix des billets et des prestations proposées, a précisé la même source.

Il s'agit notamment du recours de la compagnie au système de gestion tarifaire "Yield management", en vigueur au niveau international pour la détermination des prix des billets selon la loi de l'offre et de la demande, selon le communiqué qui précise que la compagnie a maintenu les mêmes tarifs appliqués en 2019 (année de référence) en tenant compte de certaines variables liées aux prix du carburant et des assurances et au taux de change.

A ce propos, le ministre a appelé à redoubler d'efforts pour développer la politique commerciale de la compagnie et la rendre plus attractive, en modernisant les mécanismes de commercialisation, en élevant les niveaux de vente à distance et en adoptant le e-paiement, d'autant plus que la compagnie dispose des moyens techniques et humains nécessaires.

Il faudra également organiser et améliorer le marketing es agences commerciales au niveau local et international, et réfléchir à proposer des offres promotionnelles en adéquation avec les exigences du marché et la compétitivité avec les compagnies aériennes étrangères, notamment avec la reprise progressive de l'activité.

M. Moundji a, par ailleurs, relevé la nécessité d'améliorer et de diversifier les services offerts, de bien prendre soin de la clientèle et d'assurer les conditions de confort et de sécurité à bord des vols, conformément au programme supplémentaire qui comprend la promotion des vols lors de la saison estivale, connue pour une forte demande pour ce mode de transport, a conclu le communiqué.