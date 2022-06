Algérie: Le renforcement de la coopération en matière de production et d'importation des médicaments avec le Danemark examiné

Alger — Le directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), Ali Aoun a examiné mercredi, avec l'ambassadrice du Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz, les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat en matière de production et d'importation des médicaments.

La rencontre qui s'est déroulée en présence de la conseillère à l'ambassade de Danemark, a permis de mettre en avant le niveau de coopération et l'échange d'expériences dans le domaine des médicaments et d'examiner les voies et moyens de renforcer le partenariat en matière de production et d'importation des médicaments, a précisé le communiqué de la PCH.

Il a été convenu, dans ce cadre, de "procéder au lancement des mesures facilitant l'importation des médicaments dans les plus brefs délais", a ajouté le document.

Rappelant "la présence des laboratoires danois en Algérie depuis plus de 80 ans", M. Aoun a souligné la nécessité de "renforcer le partenariat entre la PCH et le laboratoire Novo Nordisk et d'autres dans le domaine de la production et de l'importation des médicaments, notamment ceux des maladies rares et autres pathologies".

Pour sa part, la diplomate danoise a mis en avant "l'importance accordée par les deux gouvernements algérien et danois à la politique sanitaire, en particulier au domaine des médicaments".