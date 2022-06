Algérie: Le conventionnement, un choix stratégique pour la réforme du système de santé

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a affirmé, mercredi à Alger, que le conventionnement était "un choix stratégique" pour la réforme du système de santé et "l'amélioration" de sa performance.

"Le conventionnement est un choix stratégique pour l'amélioration de la performance du système de santé", a précisé le ministre qui présidait les travaux d'une rencontre d'évaluation sur le système de conventionnement, tenue en présence des représentants de plusieurs département ministériels, ajoutant que ce mécanisme était "un des piliers" de la réforme du système sanitaire.

Rappelant que la rencontre avait pour objectif de suivre la mise en œuvre des recommandations du Premier séminaire national sur la modernisation du système de santé organisé janvier dernier, M. Benbouzid a indiqué qu'en dépit des difficultés rencontrées lors de son application, ce système permet de définir les rôles et les prérogatives des différents acteurs et intervenants dans le secteur de la santé à travers "l'amélioration de l'organisation et de la gestion des établissements de santé", .

Ce système est à même de permettre "une évaluation méthodique" des activités et des coûts, outre la rationalisation des dépenses pour préserver l'accès gratuit aux soins, a poursuivi le ministre.

La rencontre est une occasion pour prendre des décisions importante concernant le dossier du conventionnement qui revêt "une importance majeure en matière de modernisation du système de santé en Algérie à la faveur d'une vision unique adoptée par les différents secteurs", a-t-il souligné.

Dans ce sillage, M. Benbouzid a insisté sur la nécessité de réorganiser les missions et responsabilités des intervenants dans les domaines de la santé, du Travail et de la Sécurité sociale, en révisant "les relations de travail qui doivent être basées sur la coordination et la concertation".