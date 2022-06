Algérie: Levée du gel sur l'opération d'équipement de 13 laboratoires de contrôle de la qualité à travers le pays

Mila — Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamel Rezig a fait état mercredi dans la wilaya de Mila, de la levée du gel sur des opérations portant équipement de 13 laboratoires de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes à travers le pays.

Lors de l'inauguration, dans la commune de Tadjenanet, d'un laboratoire de contrôle de qualité et de la répression des fraudes, le ministre a affirmé que l'Etat déploie de grands efforts pour protéger le consommateur, soulignant que le but visé est de garantir "un été sans intoxications alimentaires".

M.Rezig a déclaré que parmi les efforts consentis par l'Etat il y a "la mobilisation d'aides financières importantes pour la réalisation de laboratoires de contrôle de la qualité dans différentes wilayas du pays".

Et d'ajouter: "Nous atteindrons en 2023 l'objectif de 45 laboratoires de contrôle de qualité et de répression des fraudes à travers tout le pays".

Le ministre a également souligné qu'un travail est en cours pour la construction d'un laboratoire dans chaque wilaya, dont certains sont en cours de réalisation et d'autres en cours d'étude, alors que d'autres en voie d'inscription.

M.Rezig a ajouté que l'équipement des laboratoires de contrôle de la qualité avec du matériel coûteux et moderne, reflète les efforts engagés dans le cadre de la protection du consommateur, à l'instar du laboratoire de la wilaya de Mila qu'il a qualifié d'"acquis".

Dans ce contexte, il a exhorté ses responsables à coordonner avec toutes les instances, à leur tête les autorités locales concernées par le domaine du contrôle de la qualité, dans le but de protéger les citoyens contre les intoxications alimentaires.

Le même responsable a fait remarquer, en ce sens, que les laboratoires de diverses wilayas du pays se consacrent à la lutte contre ces intoxications.

Le ministre a insisté aussi sur la nécessaire exploitation optimale et rationnelle du laboratoire de Mila, affirmant que cette structure devra signer des accords de coopération avec divers secteurs, tels que le centre universitaire, en matière de formation et d'échange d'expériences, en plus de la coopération avec les laboratoires de contrôle de la qualité, les plus anciens et qui sont, dit-il, jugés dépourvus d'équipements modernes disponibles au sein du laboratoire de Mila.

Il a précisé, en outre, que des efforts sont en cours pour le contrôle de la qualité, à l'image de la campagne nationale de contrôle du sel de table et celle visant à lutter contre les intoxications alimentaires causées par le lait et ses dérivés.

S'agissant des exportations, M. Rezig a mis l'accent sur l'accélération des procédures d'octroi de certificats relatifs à l'exportation comme le certificat de conformité aux normes de qualité et de sécurité des opérateurs, soulignant la nécessité de faire preuve de vigilance et d'un contrôle continu lors de l'octroi de ces certificats afin de préserver la réputation du produit algérien et services rendus par l'exportateur.

Le ministre a rassuré les exportateurs en assurant que son département ministériel garantit leur accompagnement et facilite les démarches dans l'objectif de promouvoir les exportations en Algérie qui sont en développement.

Avant cela, le ministre a reçu des explications sur les activités des laboratoires de qualité et de la répression des fraudes à travers le pays en matière d'octroi de certificats de conformité aux exportateurs, dont le nombre était estimé l'année dernière à 1050 certificats.

M.Rezig poursuivra sa visite par l'inspection du marché régional de gros des légumes et des fruits de la commune d'Oued Athmania et l'inspection d'un établissement spécialisé dans la fabrication et l'exportation de fournitures médicales, implanté au chef lieu de wilaya.