Sénégal: Economie sociale et solidaire - Les avantages de la plateforme numérique Sen label ESS Cii la Bokk expliqués aux médias

La Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a expliqué mardi les avantages de la Plateforme numérique Sen label ESS Cii la Bokk, un outil d'encadrement technique et financier dédié aux acteurs de l'économie sociale et solidaire.

L'objectif de cette plateforme, selon elle, " est de canaliser et encadrer les acteurs de l'économie dans le cadre de l'amélioration de leur statut. Elle permet aussi aux acteurs d'avoir un registre de commerce et un ninea ". Mieux, la plateforme numérique a été mise en place pour dématérialiser les procédures d'adhésion au secteur et permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir accéder à ces avantages et innovations mis à la disposition des acteurs par le Chef de l'Etat.

"L'avantage avec cette plateforme, c'est que les acteurs pourront être suivis et encadrés par l'Etat. En effet, elle va permettre aux acteurs du secteur d'avoir leur propre page, se formaliser jusqu'à l'obtention de l'agrément qui leur permettra de bénéficier d'un encadrement technique et financier, et aussi interagir avec les autres acteurs des autres localités ", a ajouté Zahra Iyane Thiam.

Selon elle, les acteurs informels, une fois qu'ils sont enregistrés sur la plateforme, peuvent bénéficier d'un encadrement technique et financier d'une part et d'autre part interagir avec d'autres acteurs d'autres localités.

" Un acteur peut rester à Dakar et échanger avec un autre qui se trouve à Kédougou, tout cela dans le cadre de la plateforme. Cela nous sert également d'instrument de données ", a expliqué la ministre.

Zahra Iyane Thiam a indiqué que son département a jugé nécessaire de partager avec les acteurs de la presse les enjeux de la plateforme en prélude de la campagne de lancement officiel de cet outil de développement de l'économie sociale et solidaire.

Principal outil d'opérationnalisation de ladite loi, ce label est une plateforme digitale qui offre la possibilité aux acteurs économiques d'obtenir un agrément ESS et des opportunités, entre autres. Érigée en 2019 comme initiative nationale par le Président de la République, Macky Sall, l'Économie sociale et solidaire sert de modèle de développement pour les acteurs économiques.