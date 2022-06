Mali: Le prix de l'engrais passe du simple au double

Une flambée des prix qui intervient juste avant le début de l'hivernage. Les producteurs sont inquiets.

Cette envolée des prix de l'engrais inquiète les revendeurs à l'image d'Ousmane Sylla qui craint pour ses affaires.

"Auparavant, l'engrais urée se vendait à 17.500 francs CFA, l'engrais complexe 1.717 se vendait à 17.500 francs CFA. Mais actuellement avec la Covid-19, le confinement, la rareté des matières premières et la crise ukrainienne, nous voyons grimper ces prix chaque jour. Et puis ce sont des prix qui ne sont pas stables. Un client peut acheter l'engrais à ces prix et deux ou trois jours plus tard, ça varie", explique Ousmane Sylla.

Quant à Ibrahim Traoré, producteur agricole, la rareté et la cherté de l'engrais représentent de réelles menaces sur la saison à venir.

"Avec ces prix-là, je me dis que tout le monde ne peut pas se procurer des engrais. Et même si on arrive à les acheter, on ne peut avoir les quantités suffisantes pour nos champs. Donc forcément, cela va jouer sur le rendement à la fin de la saison. Nous avons grandement besoin de la subvention de l'Etat pour nous en sortir cette année ", estime Ibrahim Traoré.

Assimi Goïta en première ligne

De cette subvention pour l'achat d"engrais, il en a été question lors d'une rencontre entre le président de la transition militaire, le colonel Assimi Goïta, et les acteurs du secteur agricole. C'est du moins ce que nous dit Oumar Tamboura, directeur national de l'agriculture :

" Le Conseil supérieur de l'agriculture a pris une décision importante. Il s'agit du maintien de la subvention pour l'engrais. Cette année, compte tenu de la flambée des prix de l'engrais sur les marchés, le prix de l'engrais subventionné a été fixé à 12.500 francs CFA le sac de 50 kilos pour permettre aux producteurs d'avoir l'engrais à un prix abordable."

Mais cette subvention ne devrait pas être effective avant le début de l'hivernage.