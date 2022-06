Madagascar: Hôtel de Police Tsaralalàna - Un nouveau Commissaire Central

Vague de nominations placée sous le double signe de la restructuration et de la redynamisation dans les rangs de la Police nationale.

Andry Ny Aina Radanielson. C'est le nouveau Commissaire Central (CC) de Tana. Il a fait la passation avec son prédécesseur, le Commissaire Principal de Police Hami Andrianalison, qui a été nommé Directeur régional de la Sécurité Publique d'Analamanga à la place d'Hector Razafindrazaka qui est promu pour sa part, Directeur de la Police Judiciaire (DPJ).

Troïka. Le nouveau Commissaire Central est flanqué de deux adjoints, en l'occurrence, le Commissaire Principal de Police Lalaina Rasoloarison et le Commissaire de Police Hajaniaina Romy Ronald Rajaonarivony. Ils forment une troïka à l'Hôtel de Police de Tsaralalàna qui a célébré cette année son 53ème anniversaire. C'est le premier du pays, en termes d'effectif et de compétence territoriale. Tsaralalàna coiffe les commissariats de sécurité publique des différents arrondissements de la capitale.

Postes vacants. Notons que des postes restent à pourvoir dans les rangs de la Police nationale. Entre autres et non des moindres, le poste de chef de l'Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) qui est devenu vacant après la nomination lors du conseil des ministres du 25 mai dernier, du Contrôleur général de Police, Julie Claudette Ranjavololona en tant que Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) auprès du ministère de l'Economie et des Finances. Des Directions régionales de la Sécurité Publique comme Ihosy et Itasy n'ont pas non plus de directeurs titulaires après le départ à la retraite et/ou l'affectation de ceux qui occupaient ces postes.

Recrutement. En tout cas, la relève est en marche avec les concours d'entrée dans la Police nationale. Pour cette année, l'Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP) à Ivato va recruter 30 élèves Commissaires et 50 élèves Officiers. Contre 220 élèves Inspecteurs et 1150 élèves Agents pour l'ENIAP à Antsirabe. Prévue les 02 et 03 juillet prochains, la première série d'épreuves - toutes catégories confondues - est reportée les 09 et 10 juillet. Du coup, le dernier délai de dépôt de dossier de candidature est prolongé jusqu'au 10 juin 2022 pour les candidats dont bon nombre avaient du mal à faire certifier leurs diplômes à cause de la grève interminable à Ankatso.