Madagascar: Ambassade du Japon - Va pour la 30e édition du concours de discours en langue japonaise

La journée du 4 juin prochain sera chargée en émotions pour les amateurs de la langue japonaise. En effet, l'Ambassade du Japon à Madagascar vient d'annoncer que la 30e édition du concours de discours en japonais se déroulera à cette date à Andrainarivo.

Les concurrents devront ainsi choisir entre les thématiques suivantes : bon point du Japon, bon point de Madagascar ainsi que les relations Madagascar-Japon : les derniers 60 ans et les 60 ans prochains. Les discours quant à eux seront répartis dans les catégories débutants, avancés et partage d'expériences ayant respectivement trois (3), trois (3) et deux (2) participants.

Chacun d'entre eux aura huit minutes de temps de discours, soit trois à cinq minutes de présentation et trois autres minutes de question-réponse. Il conviendrait de noter que cette édition est organisée dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire des relations amicales nippo-malgache et en collaboration avec l'Association des Enseignants de Langue Japonaise à Madagascar (JALTA Madagascar) et l'ONG SAKURA.