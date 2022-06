Madagascar: Imerintsiatosika - Transfert d'urgence de matériels de guerre

Le projet Tana-Masoandro figurait en tête des communications verbales effectuées hier lors du conseil des ministres dont l'ordre du jour comportait aussi des nominations aux hauts emplois de l'Etat ainsi que l'adoption de textes réglementaires. Sans oublier la Lettre du Président de la République qui porte cette fois-ci, sur le " Velirano numéro 2 " relatif à l'accès à l'eau potable pour tous (voire page 18).

Financement. Une quinzaine de communications verbales ont été approuvées lors du conseil des ministres d'hier, au titre de différents départements. Entre autres, le ministère de la Défense nationale et le Secrétariat d'Etat en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat auprès de la Présidence de la République. A reçu l'approbation du Conseil, la demande de financement du transfert et du recasement urgent des matériels de guerre et assimilés des soutes à munitions d'Imerintsiatosika.

Tana-Masoandro. En effet, afin d'accueillir le projet de création de la nouvelle ville Tana-Masoandro, le ministre de la Défense nationale a mis à sa disposition le site Tsimahabeomby Imerintsiatosika. Cependant, ce site abrite encore actuellement des soutes à munitions et l'ex-Régiment d'Artillerie Lourde (RAL) qu'il faut délocaliser pour être entièrement disponible.

Gros calibre. Les matériels de guerre et assimilés des soutes à munitions seront transportés d'Imerintsiatosika pour être recasés à Tampoketsa. Quant aux armements de gros calibre du RAL, ils seront transférés et entreposés à Arivonimamo. Enfin, les explosifs obsolètes seront détruits et ceux encore opérationnels recasés dans de nouvelles infrastructures suivant les normes de sécurité requises.

Bureau de Garnison. 5 nominations ont été également prises hier, au titre du ministère de la Défense nationale. Il s'agit essentiellement de 2 Généraux, d'un Contre-Amiral et de 2 Colonels bombardés Inspecteur. Un troisième Colonel devient pour sa part, Directeur du Bureau de Garnison de la Place d'Antananarivo. Le conseil des ministres a procédé à d'autres nominations aux hauts emplois de l'Etat ainsi qu'à des abrogations ou limogeages.