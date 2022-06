Madagascar: Eliminatoires CAN 2023 - Les Barea battus par les Black Stars

La sélection malgache s'est inclinée sur le score de 3 buts à 0, hier, au Cape-Coast Stadium contre l'équipe ghanéenne.

Dos au mur. La dure réalité du football a une fois de plus frappé le clan malgache. Les Barea de Madagascar ont pris une sévère correction, hier, lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023), au Stade de Cape-Coast. Les protégés d'Otto Addo ont confirmé leur statut de favori et de mondialiste en atomisant les hommes de Nicolas Dupuis sur le score de 3 buts à 0. Madagascar prend la dernière place du groupe E derrière le Ghana, l'Angola et la République Centrafricaine.

Le sélectionneur français a opté pour une formule 3-5-2 en l'absence des défenseurs centraux titulaires. Une nouvelle composition qui n'a tenu que 25 mn. " Tous les défenseurs centraux n'étaient pas là tout comme les latéraux droits c'est la raison, pour laquelle j'ai adopté le 3-5-2. Il a fallu changer au bout de 25 minutes en 4-4-2 surtout face à Jordan Ayew " a fait savoir, Nicolas Dupuis. La domination des Ghanéens était sans appel tout au long de la rencontre. Dès l'entame de la rencontre, ils ont annoncé la couleur.

Lors de la première mi-temps, les offensives s'enchaînent côté ghanéen, mais, heureusement, ils butaient plusieurs fois sur le filet de Nina. Pour sa première titularisation, Nina a assuré lors de la première mi-temps en stoppant des occasions ghanéennes et est arrivé à garder sa cage inviolée. A la 35 mn, Drogba, le néo-barea aurait pu renverser la tendance, mais son tir a dévié du filet de Joojo Wollacot, le portier ghanéen.

Décalage. Au retour des vestiaires, Nicolas Dupuis a procédé à cinq changements en renforçant la ligne offensive avec l'entrée de Njiva, Fabrice, Dax, Arnaud et Voavy Paulin. Les Ghanéens, frustrés de leur ratée de la première période, repartent de plus belle sur le terrain. Mohammed Kudus qui a donné du fil à retorde aux défenseurs malgaches finit par ouvrir le score à la 54e mn. Deux minutes plus tard, Felix Afena Gyan a doublé la mise et Osman Bukari boucle le festival de but à la 85e mn.

" Nous avons tenu 45 minutes. A la reprise, il y avait un décalage et nous avons relâché la concentration. Et cela nous a coûté cher et cela fait mal d'encaisser trois buts. Nous aurions pu changer la donne dans la première période, si nous avions marqué le but. Il faut aussi apprendre de cette défaite, et laissons le temps aux jeunes de s'adapter " a confié Ibrahim Amada, capitaine de la sélection nationale.

4 locaux. Nicolas Dupuis, qui est resté depuis longtemps au pays et qui a suivi les championnats de Pro League, a décidé de faire confiance à quatre joueurs locaux en les titularisant. Trois des quatre locaux des onze premiers entrants en sont à leur première expérience internationale à l'image de Nina, Drogba et Rojo. " Nous avons tenu jusqu'à la 54e mn contre une équipe du Ghana avec nos joueurs inexpérimentés sur la scène internationale. La balle qu'on n'a pas mise à la première période, nous a coûté cher. Le résultat est logique. Je suis fier de nos jeunes qui n'ont pas si mal joué que ça face à une excellente équipe du Ghana avec des joueurs de qualité... Nous étions même devenus des spectateurs " a continué le technicien français.La délégation met le cap en direction du pays, ce jour, en transitant sur Addis-Ababa. Dimanche 5 juin à 16 heures, les Barea joueront leur deuxième match contre les Palancas d'Angola.

Feuilles de match

Madagascar

Joueurs : Nina Razakanirina, Rajo Razafindrabe, Mamy Gervais Randrianarisoa, Jérôme Mombris, Rayan Raveloson, Loïc Lapoussin, Ibrahim Amada (Capitaine), Rojolalaina Andriamanjato, Hery Bastien, Tsilavina Fanomezantsoa Dit Drogba, Julio Donisa.

Coach : Nicolas Dupuis

Ghana

Joueurs : Joojo Wollacot (GK), Dennis Odoi, Gideon Mensah, Baba Rahman, Daniel Amartey, Baba Iddrisu, Elisha Owusu, Kudus Mohammed, Jordan Ayew, ISSAHAKU abdul, Afena Guyan Felix.

Coach : Otto Addo