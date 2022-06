Congo-Brazzaville: Promotion des TIC - Pratic et le Figa concluent un partenariat

Le président de l'ONG Pratic, Luc Missidimbazi, a signé, le 1er juin à Brazzaville, avec le directeur général du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites, petites, moyennes entreprises et de l'artisanat (Figa), Armel Mbouloukoué, un accord de partenariat qui vise à assister les start-up congolaises dans l'accès aux services financiers.

" On vient de concrétiser la deuxième phase du partenariat que nous avons avec le Figa, en matière d'accompagnement des start-up qui ont été sélectionnées lors de la sixième édition du salon Osiane. Le but est de les accompagner mais aussi de représenter le Congo au forum mondial des technologies et de l'innovation qui aura lieu le 15 juin à Paris ", a indiqué le président de Pratic.

" Nous sommes dans la poursuite de notre ambition de mettre en lumière ce qui se fait au Congo, en matière de technologies. Il est question d'encadrer les activités que nous allons avoir ensemble avec les quatre lauréats de la dernière édition du salon Osiane ", a fait savoir Luc Missidimbazi.

Pour sa part, le directeur de l'Impulsion et de l'accompagnement, Sylvain Mbouiti, a rappelé que le Figa a fait partie de l'organisation du salon Osiane. " Suite à cet événement, nous nous sommes décidés d'être liés par une convention de partenariat qu'on vient de concrétiser ", a-t-il souligné, avant de relever que l'objectif c'est de placer le numérique parmi les secteurs prioritaires censés bénéficier d'un accompagnement du fonds en vue de promouvoir le domaine numérique des Technologies de l'information et de la communication (TIC) au Congo.

Rappelons qu'outre le Figa, Pratic a également signé un accord de partenariat avec Obac capital, une société de conseils stratégiques et financiers à vocation de banque d'affaires. L'objectif de ce partenariat est de pérenniser le village start-up Osiane " Viso ", avec une vision plus large, celle d'intégrer les six pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et de la sous-région.

Ces deux signatures ont été suivies d'une troisième entre Pratic et les quatre start-up lauréates du Challenge du salon Osiane qui bénéficieront d'un accompagnement pendant six mois.