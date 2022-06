Sénégal: Le service hospitalier passé à la loupe après les drames survenus à Tivaouane, Kaolack, et Linguère - Trente experts diagnostiquent et ... proposent

Les trente (30) signataires de cette tribune - neuf (09) Professeurs, quinze (15) Docteurs, un (01) Inspecteur de Santé publique, deux (02) Ingénieurs en Génie civil, un (01) financier spécialiste des secteurs de la Santé, du médico-social et de la solidarité internationale, un (01) cadre de Santé, et un (01) expert international en gestion hospitalière et système de Santé - sont ceux-là qu'on peut appeler, dans le monde de la santé, des sachants. Pour dire le moins.

À l'exception de deux d'entre eux, tous sont des compatriotes exerçant dans des pays des continents Europe, Afrique, Amérique et Océanie. Attachés au Sénégal et à son devenir, émus et interpellés par les derniers événements malheureux survenus dans nos infrastructures hospitalières, qui ont été marqués par les décès de plusieurs nourrissons, ils s'invitent en force de propositions, inscrivant leurs propos dans une démarche qu'ils veulent scientifique, rigoureuse, saine et constructive. En effet, ils avertissent : "Cette tribune constitue une démarche apolitique, sans complaisance et sincère, qui vise à poser les bases d'un débat structurant sur la refondation du système de santé, en particulier de l'hôpital public".