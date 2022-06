Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - Veillée d'armes des Léopards avant d'affronter le Gabon

Les Léopards de la République démocratique du Congo se regroupent à Kinshasa, depuis le 30 mai, avant d'affronter les Panthères du Gabon en première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023. Les Léopards affrontent, le 4 juin, au stade des Martyrs à Kinshasa, les Panthères du Gabon en première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le sélectionneur, Hector Cuper, a récemment rendu publique une liste de vingt-cinq joueurs pour cette rencontre. Le regroupement a débuté le 30 mai.

Onze joueurs évoluant à l'étranger ont rejoint la capitale congolaise le premier jour de rassemblement, précisément les attaquants Yoane Wissa (Brentford/Angleterre) et Jackson Muleka (Kasimpasa/Turquie), Chadrack Akolo (Amiens/L2 France), Meschack Elia (Young Boys de Berne/Suisse), les milieux de terrain Glody Ngonda Muzinga (FC Riga/Lettonie), Samuel Bastien Binda (Standard de Liège/Belgique), Edo Kayembe (Watford/relégué en D2 Angleterre) et Samuel Moutousamy (Nantes/France), Neeskens Kebano (Fulham/promu en Premier League/Angleterre), et les gardiens de but Joël Kiassumbua (sans club/Suisse), et Lionel Mpasi (Rodez/L2 France).

Trois joueurs évoluant au Maroc sont arrivés à l'aube du 31 mai, notamment le latéral droit Mukoko Amale (Difaa Al Jadida/Maroc), le défenseur axial Arsène Zola (Chabab Mohammedia/Maroc), et le milieu défensif Fabrice Ngoma (Raja de Casablanca/Maroc). Notons que ces joueurs ont trouvé d'autres coéquipiers arrivés sur place depuis quelques jours.

Des joueurs se confient;

La première séance d'entraînement a eu lieu le 31 mai à l'issue de laquelle quelques joueurs se sont confiés à la presse. " C'est avec un esprit de revanche que nous allons démarrer cette campagne des éliminatoires en espérant que ce sera fait avec des mérites, surtout avec l'objectif de retrouver la CAN, parce que nous avons été absents lors de la dernière édition. C'était une déception pour tout le monde. Maintenant, nous avons l'objectif de retrouver cette compétition et d'aller le plus loin possible ", a déclaré Yoane Wissa de Brentford en Premier League anglaise. Le Gabon, se souvient-on, avait privé la RDC de la CAN 2021 (reporté en 2022 à cause de la pandémie de covid-19) au Cameroun, l'ayant battue en avant-dernière journée des éliminatoires à Franceville par trois buts à zéro. Les deux équipes avaient fait jeu égal de zéro but partout en première journée à Kinshasa.

Absent lors du barrage perdu contre le Maroc et rappelé pour ce match, le défenseur central Nathan Idumba Fasika de Cap Town City, en Afrique du Sud, a indiqué : " Tout se passe bien pour le moment. Nous n'avons qu'un seul objectif qui est de qualifier le pays pour cette Coupe d'Afrique afin d'effacer la déception des éliminatoires ratés du dernier mondial. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et de ce que nous devons faire. Le seul regret est que le match sera à huis clos, mais nous demandons à nos supporters de nous faire leur travail partout où ils vont regarder le match. Nous ferons tout pour les satisfaire ".

En fait, ce match de la première journée se jouera à huis clos au stade des Martyrs, car la Confédération africaine de football a sanctionné la RDC après les incidents du match de barrage aller de la Coupe du monde entre elle et le Maroc (un but partout). Pour sa part, Chadrac Akolo d'Amiens en Ligue 2 française, a laissé entendre : " Nous sommes tombés, nous devons trouver des ressources pour nous relever et repartir du bon côté. Ce qui nous intéresse est de donner un bon visage, peu importe l'adversaire ".