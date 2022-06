Madagascar: Concert - " Générations 2000's " - Un saut dans le temps au public

Un événement qui promet de raviver de beaux souvenirs musicaux chez beaucoup d'entre nous, c'est un concert teinté de nostalgie que l'on nous invite à découvrir à Antsahamanitra prochainement.

Une charmante épopée temporelle à travers le temps et la musique, ce sont là des retrouvailles vraiment exclusives que le public appréciera sur la scène d'Antsahamanitra ce 10 juillet. À l'image de ce qui se fait de manière presque ponctuelle ailleurs, ravivant les bons souvenirs des années 80 ou 90, c'est là un rendez-vous que beaucoup attendait mine de rien que l'on aura le plaisir d'apprécier pour l'occasion.

Retour 20 ans en arrière, à une douce époque musicale, qui laissait la part belle à l'émergence de plusieurs groupes, de plusieurs artistes, mais surtout de divers genres musicaux qui allaient alors marquer toute une génération. " Generation 2000's " ou la génération des années 2000, comme il s'intitule, ne fait pas vraiment référence aux jeunes nés à cette époque là, mais plus à ceux qui ont grandi durant cette belle époque.

Il s'agit là d'un concert inédit organisé par SR Event qui le temps d'un après-midi enchantera un public de tous horizons, un public qui fut bercé par la splendeur des fameux " Hit-Parade " à la télévision, qui bien avant les réseaux sociaux se plaisait à envoyer des SMS aux stations télés ou radios pour demander des chansons et faire passer des dédicaces.

" Une époque à la fois proche et lointaine "

Nombreux sont les artistes à avoir marqué cette fameuse génération des années 2000. Évidemment, il aurait été plus que difficile pour l'organisateur tous les fédérer sur une seule et unique affiche, pour un seul et unique concert.

Ainsi le choix a sûrement dû être ardent, à un point qu'au beau milieu du mois de mai, dès l'annonce de la date du concert, les fans ont été mis à contribution pour savoir quels artistes seraient aussi parfaits pour étoffer l'affiche de ce " Generation 2000's ". Au final, ils seront donc une dizaine d'artistes et de groupes d'exception à assurer le spectacle ce 10 juillet à partir de 14h à Antsaha-manitra. Des artistes qui chacun à leur manière ont contribué à l'émergence d'une génération de mélomanes, puisqu'ils sont devenus des figures de proue de divers genres pour la scène culturelle malgache.

Fer de lance du R'n'B, du rap, du raggamuffin ou encore des fameux boys band d'antan, ils nous ramènent à une époque qui nous semble à la fois proche, mais lointaine en même temps. Eux, ce sont Spydee, Kiady, Marion, Tovo J'Hay, Krutam Bull, le duo Imagine qui nous fera là son grand retour sur scène après plus d'une décennie d'absence, mais aussi North and Center, Zo Ryan, 3 Isan'Jato et évidemment Tempo Gaigy. Une belle brochette d'artistes qui raviveront la nostalgie de l'adolescence d'un public devenu depuis adulte et plus mature, mais toujours aussi festif. De plus, quelques surprises seront encore au rendez-vous pour mieux nous émerveiller pour l'occasion.