Cote d'Ivoire: Kouto - Dominique Ouattara va célébrer les mères de la Bagoué

La Fédération des groupements et associations féminins de la Bagoué (FEGAF) organise le samedi 4 juin 2022 à 9 heures, au stade municipal de Kouto, une fête à l'honneur des mères de la région.

Cette initiative de la FEGAF, dirigée par Mme Salimata Dembele-Diarra, verra la participation exceptionnelle et la présence effective de la Première dame Dominique Ouattara, qui fait également office de haut patron de la cérémonie. Placée sous le parrainage du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, cette cérémonie sera meublée par un défilé des associations féminines du département de Kouto, de prestations d'artistes et de remise de dons aux groupements de femmes.

À noter également la présence annoncée de nombreuses hautes personnalités de l'Etat, parmi lesquelles, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, présidente de la cérémonie, et comme invités spéciaux, les ministres Mamadou Touré, Amadou Coulibaly, Kouadio Konan Bertin, ainsi que du ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Issa Coulibaly.

Créée en décembre 2021, la Fédération des Groupements et Associations Féminins de la Bagoué s'est donnée pour mission principale de fédérer les associations de femmes afin de créer les conditions favorables à leur autonomisation et renforcer leur participation au processus de développement social et économique de la région. Dessein noble auquel la Première dame Dominique Ouattara, championne de la défense et de la promotion des causes de la femme, a bien voulu s'associer, pour donner à cette fête des mères à Kouto toute la solennité qui lui revient de droit.