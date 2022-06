Cote d'Ivoire: Eaux et Forêts - Laurent Tchagba remet les prix des lauréats 2e et 3e et exhorte les agents à l'excellence

"Je voudrais que nous nous engageons fermement dans la recherche permanente de l'excellence dans l'exercice de nos activités régaliennes ". Telle est l'adresse de Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, à ses agents, lundi 30 mai, au jardin des Rails (Plateau).

C'était à l'occasion de la remise des prix des lauréats de son département classés 2e et 3e au Prix national d'excellence, édition 2021. " De grands défis nous attendent. Nous avons la responsabilité de faire passer le couvert forestier national de 3 millions d'hectares aujourd'hui à 6 millions d'hectares à l'horizon 2030. Et de sécuriser durablement les ressources eau en quantité et en qualité pour garantir sa disponibilité pour tous les usages ", a-t-il signifié à ses collaborateurs.

Pour atteindre les objectifs fixés, Tchagba invite les agents à un changement de "paradigme". " Je voudrais compter sur l'inspection générale pour amener tous les agents au changement de comportement et de paradigme afin d'améliorer la gouvernance au sein du secteur des Eaux et Forêts ", a-t-il exhorté.

Et de poursuivre : " Mon rêve, c'est de voir des collaborateurs qui font de la probité, la rigueur, l'intégrité et la conscience professionnelle des vertus cardinales de leur travail ".

Il a en conséquence révélé être en phase avec le Prix d'excellence qui " révèle les meilleurs et sert de référence, de source de motivation pour tous les agents à travailler plus, à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'exercice de leur fonction ". Non sans féliciter les lauréats de l'année 2021.

Les récipiendaires sont repartis dans différentes catégories. Ainsi dans la catégorie " Meilleur comité de lutte, Goulikao (Oumé) et Dioulassoba (Séguéla) sont classés respectivement 3e et 2e ; dans la catégorie " meilleur agent de reboisement ", le 3e prix a été remporté par Kadimon Nestor et le 2e par l'Etablissement de bois et divers (Diégonafla) ; enfin pour la catégorie " Meilleur agent technique des Eaux et forêts ", les capitaines Dadié Florent (Chef de service à Abidjan) et Soro Kazana Kassoum (Chef de cantonnement à Arrah) sont dans l'ordre 3e et 2e . Les lauréats classés 2e ont reçu un chèque de 1,5 million FCFA, un trophée et un tableau d'honneur. Tandis que la somme de 1 million FCFA, un trophée et un tableau d'honneur ont été remis aux troisièmes.