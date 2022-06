Congo-Kinshasa: Sous la houlette du FOCEM - Les messagers du Plan de Dieu pour la RDC harmonisent les vues

Les messagers du Plan de Dieu pour la RDC se sont retrouvés samedi 28 mai dernier à N'djili, au siège du Fond Congolais pour l'évangélisation mondiale, FOCEM en sigle. C'est dans le souci de créer une dynamique d'ensemble, pour une stratégie commune de vulgarisation de ce message de Dieu pour la RDC, pays que le Président du FOCEM, Thomas Kintombo, a convié les différents messagers à cette activité.

" Les messagers du Plan de Dieu pour le Congo sont comme des oiseaux de mêmes plumages qui doivent voler ensemble. On dit toujours que l'union fait la force. C'est pour cette raison que j'ai rassemblé les messagers. Mais c'est aussi pour connaître la spécificité du message de chacun afin que nous ayons un seul message, un message unique à délivrer auprès du peuple congolais et du monde entier", a déclaré le Président Thomas Kintombo. Il a circonscrit la rencontre de samedi, qui a connu une bonne participation de ces hommes et femmes en qui Dieu s'est révélé au sujet de la marche de ce pays et de son destin prophétique. Il croit fermement que le salut de la République démocratique du Congo passe par ce message, a relevé quelques lacunes, lesquelles font que ce message ne puisse atteindre toutes les couches de la population congolaise.

Le Président du FOCEM a évoqué des difficultés d'ordre financier. Conscient en outre du combat que le diable mène contre ce message, Thomas Kintombo a en revanche déploré la conduite du Sacerdoce congolais. Lequel s'est plus porté sur le message de la prospérité que celui du salut et, particulièrement du un plan de Dieu pour le pays. De plus, l'Eglise a pris les fidèles en otage, les a enfermés dans ce message qui ne conduit pas au Salut.

Le Président Thomas Kintombo a suggéré une dynamique d'ensemble de prière pour briser le voile que le diable a mis sur les congolais pour comprendre et intérioriser le plan de Dieu pour la RDC. Sur ce même chapitre, il a en outre fait allusion aux prières qu'organisent beaucoup d'églises en faveur du pays mais, sans révélation. L'orateur du jour a déploré également l'esprit solitaire de certains messagers. Les uns veulent travailler en solo, les autres sont tout simplement imbus d'eux mêmes, voire imbus de leurs messages allant jusqu'à déconsidérer les messages des autres.

Quelques messagers ont pris la parole pour exposer en quelques mots l'essentiel de leurs messages. Entre autres la prophétesse Dorothée Esther Jedidia, qui a révélé à l'assistance les différents événements qui vont avoir lieu dans le pays dès après le 30 juin, c'est -à -dire, au mois de juillet. .. Les frères Sanza, Joël Kendimbi, les pasteurs Pierre Bikakala, Nlandu Bantu ont pris également la parole. De même que le Prophète JR, l'Apôtre- Prophète Daniel Nlemvo, qui a fait part de son livre en gestation sur la " Vocation du Congo et ses mystères cachés " .

D'emblée, il sied de noter que le Focem est une structure privée ayant reçu de Dieu la mission de financer l'évangélisation et aussi, de façon particulière, le message du plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Une autre rencontre du genre est prévue pour le ce samedi 04 juin à la même adresse, sise avenue Selon numéro 26, quartier 2 N'djili. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le plan de Dieu pour la RDC, voici le site du Focem : focem-rdc.com.