Congo-Kinshasa: *Situation humanitaire dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo*

Plus de 117 000 personnes ont été déplacées depuis que les violences ont éclaté en mars dernier dont plus de 64 000 déplacées depuis le 19 mai dernier. *Les activités d'aide humanitaire pour ces personnes déplacées se poursuivent* dans le territoire de Nyiragongo, notamment la distribution des vivres, la fourniture d'eau potable et l'installation des structures d'hygiène et d'assainissement. Ce 1er juin, le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) et son partenaire Caritas ont débuté aussi *une distribution de vivres à plus de 5 300 personnes* à Ntamugenga dans le territoire de Rutshuru.