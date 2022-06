Congo-Kinshasa: Mercredi 8 juin prochain à la Salle Mgr Luc Gillon - UNIKIN - Une journée scientifique prévue sur le nexus climat-eau-migrations-conflits dans le bassin du Congo

Le Bassin du Congo est le deuxième plus grand bassin hydrographique au monde après celui de l'Amazone, et offre des opportunités qui sont perçues comme solutions alternatives pour développer les stratégies d'adaptation aux impacts du changement climatique en Afrique.

Cependant, cet écosystème longtemps considéré comme épargné des menaces du changement climatique, s'illustre aujourd'hui par une grande vulnérabilité due aux extrêmes climatiques très variés, mais aussi aux effets des activités anthropiques. C'est le cas des récentes inondations dans le sous-bassin du lac Tanganyika, de l'éruption volcanique dans le sous bassin du lac Kivu, et de la catastrophe environnementale due à la pollution des eaux de la rivière Tshikapa dans le sous bassin de la rivière Kasaï, dont la RDC a été victime au cours de l'année 2021.

Ces conditions de vulnérabilité sont exacerbées par la présence massive des migrants Mbororo vers le Bassin du Congo, plus particulièrement dans la partie Nord-est de la RDC, où les communautés locales payent déjà un prix lourd de plus de deux dernières décennies des conflits armés et guerres civiles, déplacements internes des populations, exploitation illicite et dégradation des ressources naturelles, absence des structures socio-économiques de base, et pauvreté aiguë.

En outre, les multiples et ambitieuses requêtes de transfert d'eau du Bassin du Congo pour maintenir et revitaliser les niveaux d'eau du lac Tchad, ou soit alimenter d'autres pays d'Afrique sous stress d'eau, sont également au cœur d'intenses débats régionaux qui font intervenir la théorie de la "guerre de l'eau" ou les conflits sociopolitiques déclenchés par l'eau (Tshimanga, Bisa et Lututala, 2022).

Tous ces problèmes, non seulement illustrent l'échec de notre lutte commune pour la protection et la préservation du bassin, mais aussi sont l'arbre qui cache la forêt des faiblesses des outils techniques et juridiques de protection tant quantitative que qualitative des eaux du Bassin du Congo. Ceci suggère le besoin d'une compréhension approfondie des interactions entre le climat, l'eau, les migrations et les conflits, en vue d'élaborer des stratégies d'adaptation, orienter les politiques publiques nationales et régionales, ainsi que le renforcement des capacités de différents acteurs dans le but d'apporter des solutions durables au développement humain et à la résilience des communautés dans la région.

C'est dans ce contexte que l'Université de Kinshasa, à travers le Centre de Recherche en Ressources en Eau du Bassin du Congo (CRREBaC), l'Observatoire de Gouvernance (OG) et l'Ecole Supérieure de l'Eau (ESE), organise une Journée Scientifique sur le nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo, le mercredi 08 juin 2022, dans la salle de promotions Mgr. Luc Gillon de l'Université de Kinshasa, selon le programme en pièce jointe. C'est maintenant qu'il faut agir, demain ce sera trop tard.