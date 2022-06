Congo-Kinshasa: Problématique d'oxygène - Véronique Kilumba soutient CHAI pour l'accessibilité à l'oxygénothérapie dans les formations sanitaires

L'accessibilité équitable à l'oxygénothérapie est un problème crucial dans les formations sanitaires en RDC. Les besoins sont donc énormes. Ceci nécessite une vision holistique, c'est-à-dire, partant des usines de production d'oxygène gazeux ou liquide à l'administration chez le patient passant par le transport.

La mise en place des usines de production d'oxygène liquide et gazeux en République Démocratique du Congo est également indispensable dans le cadre de la Couverture santé Universelle.

Ce projet a été au centre d'une audience accordée à la délégation de la Fondation Clinton.

Clinton Health Access Initiative "CHAI" a été reçu par Mme la Vice-Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, SE Mme Véronique Kilumba, ce mercredi 1er Juin 2022, à l'immeuble du Gouvernement à Kinshasa. En effet, le Directeur-pays de CHAI-RDC était à la tête de cette délégation venue du siège de Boston aux Etats-Unis.

Un seul point essentiel était au menu des échanges entre le numéro 2 de la Santé en RDC et son partenaire, la Fondation CHAI.

Il s'agit de partager à la Vice-ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention la bonne nouvelle portant sur le projet d'installation de deux usines de production d'oxygène gazeux à Kimpese dans le Kongo-central et à Mbuji-Mayi dans le Kasaï Oriental et le début du processus de recours à l'oxygène liquide, d'abord par l'importation de ce médicament essentiel, puis l'installation des unités de production d'oxygène liquide.

Selon Mr Zachary Katz, Vice-président de CHAI chargé des médicaments essentiels, la problématique de l'accessibilité de l'oxygène médical a toujours été au centre de préoccupation de CHAI pour sauver des vies. Ainsi, l'occasion était propice pour lui de présenter à la Vice-ministre leur vision d'accompagner la RDC dans l'amélioration de son système de santé.

" (... ) Notre Fondation appuie le ministère de la sante à l'analyse situationnelle sur l'oxygène dans les 26 provinces et ceci permettra d'avoir une estimation de besoins de ce médicaments essentiels (Oxygène). Après une série d'analyses situationnelles dans 9 provinces du pays, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de provinces n'ont pas d'oxygènes. Cette situation expose des milliers d'enfants et de femmes à une mort certaine en cas de maladie. Raison pour laquelle on s'est engagé pour voir comment répondre aux désidératas du gouvernement congolais par rapport aux problèmes d'oxygène", a déclaré le Vice-président de CHAI chargé des médicaments essentiels et responsable Oxygène Global venu du siège de la Fondation aux Etats-Unis.

Pour Zachary Katz, l'appui de CHAI intervient à court et à long terme.

A court terme, CHAI construit déjà deux usines de production d'oxygène à Mbuji-Mayi dans la province de Kasaï Oriental et à Kimpese dans la province du Kongo Central.

"Le projet est déjà entamé. Les usines de Mbuji-Mayi et Kongo Central seront remises à la population et inaugurées par son Excellence le Ministre de la Santé dans les semaines qui suivent", a-t-il indiqué.

Le Vice-président de CHAI affirme que ces usines de fabrications d'oxygène sont des solutions pour résoudre l'épineux problème d'accessibilité mais ne pourra pas combler le gap connu sur tout le territoire de la RDC.

Par conséquent, CHAI envisage de recourir à l'oxygène liquide en passant par l'importation de ce produit dans un premier temps puis à la construction d'usine d'oxygène liquide.

"Nous savons déjà que notre partenaire, l'USAID a fait un grand travail en appuyant cette vision. Notre Fondation a finalisé pratiquement les discussions techniques pour commencer à recourir à l'oxygène liquide qui est un grand investissement qu'on n'a pas encore en RDC ", a martelé Zachary Katz.

Par ailleurs, le Directeur pays de CHAI -RDC a salué l'engagement du ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention en matière d'Oxygène médical.

"Nous sommes heureux parce que le pays a mis en place la task force oxygène qui amène tous les partenaires à réfléchir sur la problématique d'oxygène en RDC. Nous voulons que l'oxygène médical soit disponible et accessible partout dans les 26 provinces du pays", a martelé Dr Jean Kaseya.

Il faut noter que la Vice-ministre de la Santé, au nom du ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention et du gouvernement de la République, a remercié CHAI pour son projet salvateur qui consiste à résoudre les problèmes d'oxygène.

" Nous sommes pour votre projet qui va nous aider à couvrir le besoin dans les deux provinces : Kasaï Oriental et Kongo central. Il serait encore agréable si nous arrivons à implémenter ces usines dans toutes les provinces. Nous allons aussi vous aider à accomplir votre projet qui s'inscrit dans le cadre de la vision du Chef de l'Etat dans le cadre de la Couverture santé Universelle" , a rassuré Mme Véronique Kilumba.