Ile Maurice: Covid-19 / Dialysés décédés - Les proches "tournent toujours en rond... "

Les proches des dialysés décédés durant le confinement lié au Covid en 2021 doivent une nouvelle fois déposer devant le "Medical Complaint Standing Committee". La Renal Disease Patient's Association ne compte pas attendre qu'un nouveau rapport soit soumis et non divulgué au public une fois de plus. Elle rencontre aujourd'hui ses hommes de loi pour entamer des démarches...

C'est comme remuer le couteau dans la plaie des proches des patients dialysés décédés durant le confinement lié au Covid-19, en 2021. Car ils doivent de nouveau déposer devant le Medical Complaint Standing Committee. L'exercice se tient en ce moment à l'hôpital SSRN. De son côté, la Renal Disease Patient's Association entame déjà son nouveau combat en quête de justice.

Traverser la moitié du pays pour de nouveau répondre aux mêmes questions sur les circonstances troublantes entourant le décès de 11 patients dialysés de l'hôpital de Souillac, l'année dernière, durant le deuxième confinement. C'est le chemin de croix qu'endurent ces familles actuellement. Kevin Hanzary, dont le beau-père, Neman Jeebun, avait péri durant ce triste épisode, revient sur sa journée. "On m'a demandé de me rendre à l'hôpital SSRN, à 11 h 30. Et ce n'est que vers les 13 heures que j'ai pu quitter la salle." Face à lui, cinq personnes, trois médecins indépendants, un avocat également indépendant et un fonctionnaire du ministère de la Santé.

Prise de bec

Notre interlocuteur ajoute qu'il est venu en compagnie de son homme de loi, mais que ce dernier n'a pas eu l'autorisation d'assister à la session. "Ils m'ont fait comprendre que mon avocat ne doit pas interférer dans les discussions. Aussi, il n'a pas le droit de poser des questions. Finalement, après une prise de bec, il est parti." Toutefois, Kevin Hanzary reste sceptique après ces échanges. "Je me demande ce que ce comité va pouvoir faire. Je leur ai demandé si j'aurais un rapport quand l'enquête terminera, ils m'ont répondu par la négative. Les retombées seront soumises au ministère de la Santé. Mais ces dépositions servent à quoi au final ?!"

Cette expérience lui rappelle une fois de plus l'épisode du Fact-Finding Committee (FFC). "On nous fait tourner en rond. Je leur ai quand même donné une copie du résumé produit devant le FFC et aussi les photos que je leur ai soumises." Kevin Hanzary s'interroge sur le besoin de leur faire traverser le pays pour aller à l'hôpital du Nord, d'autant que toutes les familles qui doivent se présenter devant ce comité habitent dans le Sud du pays.

De son côté, la Renal Disease Patient's Association ne compte pas rester les bras croisés. "On ne va pas attendre qu'un nouveau rapport soit soumis et non divulgué au public une fois de plus. Demain (NdlR, aujourd'hui), nous rencontrons nos hommes de loi pour entamer des démarches", avance le secrétaire de l'association, Bose Soonarane.

Elle envisage de poursuivre le ministère de la Santé et de réclamer des dommages. Elle souhaite que le rapport du FFC soit rendu public et aussi que la police ouvre une enquête. En tout cas, elle n'a pas l'intention de laisser tomber ces familles qui pleurent encore la perte des leurs.