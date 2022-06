Afrique: Sécurité dans le Golfe de Guinée - Pilotes et personnel navigant des marines du golfe de Guinée en formation

L'Institut de Sécurité maritime interrégional (Ismi) de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) organise du 31 mai au 03 juin, dans ses locaux, à Yopougon, une formation sur la recherche et le sauvetage maritimes.

Une vingtaine de pilotes et personnel navigant des marines nationales, des Affaires maritimes et des ports, en provenance des Etats membres du golfe de Guinée, prennent part, du 31 mai, au 03 juin, à un séminaire de formation qui se tient dans les locaux de l'Académie régionale des Sciences et techniques de la mer à Yopougon. Initiée par l'Institut de sécurité maritime interrégionale (Ismi) de l'Académie régionale des Sciences et techniques de la mer, cette formation porte sur " la fonction de coordonnateur sur zone (OSC) dans le cadre de la recherche et le sauvetage maritimes (SAR) ".

Financé par l'UE, ce stage a pour objectif de renforcer les compétences des participants, afin de leur permettre d'assurer avec efficacité, les fonctions de " coordonnateur sur zone ". La cérémonie d'ouverture a été présidée par l'Inspecteur général, Colonel N'Goran, représentant le Directeur général des Affaires maritimes et portuaires (Dgamp). Tout en saluant cette initiative, il a souligné que dans un contexte marqué par la recrudescence des actes de piraterie maritime, de vols à main armée à l'encontre des navires marchands, de pêche illicite et de narcotrafic, la formation est une des armes qui permettent de faire face aux défis sécuritaires. " Le défi sécuritaire de nos espaces maritimes ne concerne pas uniquement la lutte contre les fléaux traditionnels, telle que la piraterie, les trafics illicites, la pêche INN etc. Mais des approches maritimes sûres englobent aussi la recherche et le sauvetage maritimes ", a-t-il souligné.

Pour sa part, le Lieutenant-Colonel Abé Aké Lazare, a précisé que cette formation orientée sur " la fonction de coordonnateur sur zone dans le cadre de la recherche et le sauvetage maritime " permettra de définir et clarifier le rôle du coordonnateur sur zone, accroître les capacités opérationnelles du personnel intervenant en mer en matière de recherche et de sauvetage et leur donner des connaissances spécifiques et précises en matière de SAR. " Cette formation est la deuxième du genre au cours de l'année 2022 ", a-t-il poursuivi.