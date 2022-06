Afrique: A Moscou, ce jeudi - Macky Sall va porter la voix de l'Afrique auprès de Vladimir Poutine

Comme déjà annoncé par Lesoleil.sn, pour contrer les impacts néfastes des chocs exogènes liés à la crise russo-ukrainienne sur l'Afrique, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, à l'invitation du président russe, Vladimir Poutine, se rendra à Moscou ce vendredi. Au cours de son séjour, il portera la voix du continent et échangera avec son hôte sur les enjeux géopolitiques et les initiatives multilatérales pour sortir de la crise agro-alimentaire sans précédent engendrée par la crise russo-ukrainienne.

Après avoir pris part par visioconférence ce mardi à la réunion extraordinaire du Conseil européen qui s'est tenu les 30 et 31 mai 2022 à Bruxelles, le chef de l'Etat et président en exercice de l'Union africaine (Ua), Macky Sall, dans son rôle de médiateur dans la crise russo-ukrainienne, reprend ses missions diplomatiques de bons offices. A l'invitation du président Vladimir Poutine, il se rendra à Moscou le vendredi 3 juin, coïncidant au 100e jour du conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Ce voyage a d'ailleurs été annoncé par Macky Sall le 23 mai dernier lors de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Dakar.

Le chef de l'Etat, qui sera accompagné par le président de la Commission de l'union africaine, le tchadien Moussa Faki Mahamat, mettra à profit son séjour pour porter auprès du maître du Kremlin la voix du continent et échanger avec lui sur les moyens concrets d'aider les pays africains en proie à une insécurité agro-alimentaire. Fortement dépendante des productions agricoles céréalières (blé), agrochimiques (engrais et urée) et énergétiques (produits pétro-gaziers et dérivés) provenant de la Russie et de l'Ukraine, il lui fera part de l'extrême vulnérabilité de l'Afrique confrontée à des risques importants de famine et de déstabilisation. Compte tenu de l'impact dramatique du conflit russo-ukrainien, l'Afrique, qui a épuisé ses stocks agro-alimentaires, ploie sous le coup d'une pénurie et d'un renchérissement des prix des denrées de consommation courante.

A cet égard, Le chef d'Etat Sénégalais évoquera avec le président Poutine l'inflation exponentielle des prix de l'énergie qui frappent durement les ménages et les entreprises du continent. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire " Jeune Afrique " paru le lundi 30 mai dernier, il avait déclaré que " L'Union africaine m'a donné mandat pour demander l'arrêt des hostilités, ainsi que la possibilité de laisser l'Ukraine et la Russie exporter les céréales et les matières premières dont le monde a besoin. Après deux années de pandémie de Covid-19, la situation devient intenable ".