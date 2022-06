Afrique: Photographie - La deuxième édition du festival Kokutan'Art a baissé les rideaux

Ouverte le 27 mai à l'Institut français du Congo (IFC), la deuxième édition des Rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville (Kokutan'Art) s'est clôturée le 1er juin après près d'une semaine de retrouvailles centrées sur l'image, avec des participants venus d'autres pays d'Afrique et de l'Europe.

Kokutan'Art a une fois de plus tenu ses promesses de plateforme de rencontres, de partage d'expériences et de découvertes pour l'ensemble des artistes photographes et de biens d'autres personnes qui ont pris part à ce rendez-vous. " L'Afrique qui vient " a été le thème retenu pour cette deuxième édition du festival. Celui-ci s'inspire de la communication du philosophe, politologue et historien camerounais, Achille Mbembe, lors du colloque " Penser et écrire l'Afrique d'aujourd'hui " organisé le 2 mai 2016 au collège de France par l'écrivain Alain Mabanckou.

Autour de cette thématique, les photographes du Congo, de la France, de la Belgique, du Maroc, du Rwanda, du Niger, de la Suisse, du Mali et du Cameroun ont, par l'écriture et la création imaginaire, artistique et culturelle, exposé tout au long du festival des travaux qui présentent une nouvelle Afrique qui se donnerait à lire désormais à partir de sa capacité potentielle ou effective, à devenir non seulement son propre centre, sa propre force, mais aussi le lieu où se joue, d'une certaine manière, l'avenir de la planète.

En véritable catalyseur, ils ont donné à voir et à contempler les marges de la société, les portraits du fleuve Congo, le pagne et les couleurs africaines, le choix de vie contraire au diktat religieux ou de sa famille, le charme de la nuit, le quotidien d'un sans-abri pendant les périodes de réclusion sociale, l'effort nécessaire au labeur, les joies du nomadisme, la place de la tradition dans le monde moderne, l'exorcisation de la société, etc.

Outre ce magnifique voyage optique, la deuxième édition de Kokutan'Art c'était, entre autres, des ateliers et conférences portant sur les aspects juridiques qui gravitent autour de la photographie avec Koussiama Gouadi, conseillère en propriété intellectuelle et fondatrice d'Axek-Consulting ; les théories et lectures de l'image avec le Pr Bienvenu Boudimbou, enseignant chercheur à l'Université Marien-Ngouabi ; L'Afrique qui vient, avec Les têtes brûlées ; comment vendre ses images grâce au digital ? par Elwin Gomo, consultant et formateur en communication numérique.On retient également du festival un atelier de formation ; des cartes blanches animées par les photographes venus d'ailleurs, à savoir Kris Pannecoucke (Belgique), John Kalapo (Mali) et Christèle Arras (France-Rwanda) ; ainsi que des projections cinématographiques en soirée aux ateliers Sahm.

" La deuxième édition de Kokutan'Art s'est bien déroulée. Ce, en dépit de quelques aléas comme le fait que certains artistes retenus n'ont pas pu arriver à Brazzaville car ils sont actuellement en résidence. Nous notons la curiosité aussi de nombreux profanes de la photographie qui ont assisté aux différentes activités organisées. Cela nous encourage à continuer dans cet élan. Un grand merci à l'ensemble des partenaires de cette année, aux photographes venus d'ici et d'ailleurs, aux médias ainsi qu'au public. Rendez-vous l'année prochaine en espérant que la troisième édition de Kokutan'Art sera tout aussi à la hauteur de l'attente du public ", a déclaré Lebon Chansard Ziavoula dit Zed, directeur du festival Kokutan'Art.

Notons que la cérémonie de clôture de ce rendez-vous a été rehaussée par la remise des certificats aux huit photographes ayant bénéficié gratuitement de la formation animée par le photographe congolais, Robert Nzaou. A l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, ces artistes restitueront le fruit de leur formation ce 4 juin à l'Institut français du Congo.