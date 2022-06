Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - L'Algérie va investir dans l'industrie pétrolière au Congo

À tête d'une délégation, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a séjourné du 21 au 25 mai à Alger, pour la perspective de la présence des entreprises algériennes en République du Congo. Il a signé avec son homologue algérien, Mohamed Arkab, de nombreux accords en matière de transformation des hydrocarbures, l'industrie pétrolière et gazière.

Les échanges entre le ministre Bruno Jean Richard Itoua, assurant la présidence en exercice de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, se sont tenus en tête-à-tête, avant d'être élargis aux délégations des deux pays. Les parties congolaise et algérienne ont salué trois jours de travail fructueux qui ont permis d'affermir leurs relations bilatérales, surtout l'engagement des investisseurs algériens à participer au développement du secteur pétrolier au Congo.

Le chef de la délégation congolaise a relevé le fait que les relations dans le domaine des énergies en général et des hydrocarbures en particulier n'étaient pas à leur niveau et visibles, comparativement aux relations entre les deux pays dans les autres domaines. Sa mission de travail a eu pour vocation, a-t- il précisé, d'emmener la coopération sur le plan énergétique, pétrole et gaz, au même niveau que l'amitié entre les deux pays.

Brazzaville et Alger ont tout à gagner en mettant en œuvre les nouveaux accords conclus dans le secteur pétrolier, que ce soit les deux ministères, les deux compagnies nationales, à savoir la Société nationale des pétroles du Congo et la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures. " Nous venons ici auprès d'un pays (Algérie) qui a atteint la maturité dans l'industrie énergétique et nous devons être fiers de cela en tant qu'Africains ", a déclaré Bruno Jean Richard Itoua, annonçant des travaux de réorganisation et de réforme du secteur pétrolier dans son pays.

Le ministre Mohamed Arkab a qualifié, pour sa part, d'importante la rencontre tenue avec son homologue congolais, ayant permis aux deux parties d'aborder différents axes de coopération bilatérale, notamment l'industrie pétrolière et gazière et l'industrie de transformation des hydrocarbures. Il a ajouté que la signature des accords pétroliers entre les deux pays vient couronner les efforts entrepris par les gouvernements algérien et congolais en vue de renforcer le lien entre Alger et Brazzaville. À cela il faut ajouter que l'Algérie et le Congo entretiennent d'excellentes relations " anciennes et historiques " et partagent des points convergents sur le plan politique, diplomatique et international.