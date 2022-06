Afrique de l'Ouest: Variole du singe - L'OMS soutient le renforcement de la surveillance

Sept pays africains, à savoir le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Liberia, le Nigeria, le Congo et la Sierra Leone ont rapporté des cas de variole de singe. Au total près de mille quatre cent cas, dont mille trois cent quatre-vingt-douze suspectés et quarante-quatre confirmés ont été signalés depuis le début de l'année.

Bien que le virus ne se soit pas étendu à de nouveaux pays non endémiques en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pense qu'il faut renforcer la surveillance et la riposte à cette maladie. " Nous devons éviter d'avoir deux ripostes différentes à la variole du singe, une pour les pays occidentaux qui ne connaissent pas de transmissions importantes et une autre pour l'Afrique ", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

Pour elle, le travail doit être fait ensemble et des actions conjointes doivent être menées au niveau mondial qui prennent en compte l'expérience, l'expertise et les besoins de l'Afrique. " C'est la seule façon de s'assurer de renforcer la surveillance et de mieux comprendre l'évolution de la maladie, tout en généralisant la préparation et la riposte pour endiguer toute propagation ", a souligné Matshidiso Moeti, ajoutant : " L'Afrique a réussi à contenir des épidémies de variole du singe dans le passé et, d'après ce que nous savons du virus et de ses modes de transmission, la hausse du nombre de cas peut être arrêtée ".

La directrice régionale de l'OMS a, par ailleurs, plaidé pour que l'Afrique ait un accès égal aux vaccins efficaces contre la variole du singe. " Que nous nous assurons que les doses parviennent à toutes les communautés dans le besoin au niveau mondial. Si des parties du continent ont pu développer une certaine immunité contre la maladie, certaines populations sont particulièrement vulnérables, comme les professionnels de santé et les contacts des cas ", a-t-elle indiqué.

La variole du singe est une maladie virale qui peut se transmettre de l'animal à l'homme, mais aussi d'une personne à l'autre, par un contact étroit avec une personne infectée et/ou des objets, notamment des vêtements ainsi que des gouttelettes respiratoires. Les symptômes, qui durent entre deux à quatre semaines, comprennent généralement une éruption cutanée ou des lésions, de la fièvre, des maux de tête intenses, des douleurs musculaires, des maux de dos, une baisse d'énergie et des ganglions lymphatiques enflés. Chez de nombreux patients, les symptômes disparaissent d'eux-mêmes, mais des cas graves et même la mort peuvent survenir. Le taux de létalité, c'est-à-dire le pourcentage de personnes décédées par rapport aux personnes diagnostiquées, est d'environ 3 à 6 %.