Sénégal: Transfert de l'attaquant des Lions - Le PSG et le Réal prêts à doubler le Bayern pour Sadio Mané

Après six années passés à Liverpool, Sadio Mané pourrait quitter les Reds et même l'Angleterre cet été, à un an de la fin de son contrat. Alors que le Bayern Munich affichait sa position d'enrôler le champion d'Afrique sénégalais, d'autres cadors européens dont le Paris Saint-Germain entre dans la danse et prêt à passer à l'offensive pour doubler le club allemand. Une offre de transfert de 30M€ serait en préparation pour convaincre Liverpool de céder son ailier sénégalais. Cependant, comme The Athletic l'a souligné, cette proposition ne devrait pas faire satisfaire Liverpool, qui serait prêt à ne lâcher Mané que pour 50 millions d'euros.

Après avoir passé huit saisons en Premier League, dont six à Liverpool, Sadio Mané pourrait quitter les Reds cet été. A l'issue de la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid (0-1), samedi, l'ailier sénégalais avait déjà annoncé son départ à venir à ses partenaires, à un an du terme de son contrat. Pour Sky Sports, le Sénégalais affirmait mercredi dernier ne pas vouloir se focaliser sur sa situation contractuelle après la finale de la Ligue des champions qui s'est déroulée samedi dernier au Stade de France.

"Je répondrai à la question [sur mon avenir] après la Ligue des champions. Je ne dis pas oui ou non, je répondrai après la Ligue des champions ". La position de l'attaquant des Lions a cependant été moins nuancée après la défaite de Liverpool et aurait annoncé son départ au vestiaire des Reds d'après les informations récoltées par AS, en faisant passer le message suivant.

"Je veux remercier les fans pour tout et l'entraîneur aussi. Je souhaite à cette équipe tout le meilleur du monde". Ce qui préfigurait un probable départ. A un an de la fin de son contrat, le champion d'Afrique dispose d'une belle cote sur le marché des transferts. Ces derniers jours, la piste menant au Bayern Munich s'est sérieusement réchauffée. Selon Sky Sports, le champion d'Allemagne a l'intention de proposer un bail de trois années à l'attaquant des Reds et prévoit une offre initiale de 30 millions d'euros, plus 5 à 10 millions d'euros de bonus. Suffisant pour convaincre le club de la Mersey ? De son côté, le Daily Mail affirme que le finaliste malheureux de la coupe aux grandes oreilles demande au moins 41 millions d'euros pour laisser partir son joueur. Mais si le Bayern de Munich semble prendre de l'avance, d'autres cadors sont entrés dans la danse.

En effet, selon toujours le quotidien allemande Sport Bild, le Paris Saint Germain tout comme le Réal de Madrid le Real Madrid auraient entamé les discussions et aurait même déjà fait à Sadio Mané une offre supérieure à celle du Bayern. Du côté du club de la capitale française, on suppose donc proche de son exigence salariale de 24 millions d'euros. Kylian Mbappé qui a dorénavant une influence sur le projet sportif aurait donné son OK pour la venue de Sadio Mané. Du côté de Liverpool, il n'y aurait pas d'opposition à cette éventualité, à condition que le club intéressé, que ce soit le PSG ou le Bayern Munich, parvienne à proposer une offre de transfert de 50M€, sinon, Mané resterait cet été. Pour sa succession, Jonathan David, Jarrod Bowen et Fabio Carvalho seraient des pistes prises en considération par le comité de direction de Liverpool.