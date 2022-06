Egypte: Le Patriarche copte Tawadros II - la venue de la Sainte Famille en Égypte est une bénédiction éternelle pour tous les Égyptiens

Kafr El Sheikh — Le temps passé par Jésus et toute la Sainte Famille en terre d'Égypte représente une bénédiction éternelle pour tous les Égyptiens. C'est ce qu'a réaffirmé le Patriarche copte orthodoxe Tawadros II, mercredi 1er juin, jour où les chrétiens égyptiens commémorent l'entrée en Égypte de la Sainte Famille, qui a fui la Palestine pour sauver l'Enfant Jésus de la violence d'Hérode.

En ce jour, célébré dans le calendrier liturgique copte comme une fête mineure, le Pape Tawadros a présidé la Divine Liturgie dans l'église de la Sainte Vierge Marie à Sakha, dans le gouvernorat de Kafr el Sheikh. Lors de sa visite dans cette région du delta du Nil, le Patriarche a également visité le musée local rattaché à l'église, qui, outre un certain nombre de manuscrits rares, conserve également la pierre sur laquelle, selon la tradition, les empreintes de l'enfant Jésus ont été imprimées.

Dans son sermon festif, le Pape Tawadros a notamment souligné que les mots "Égypte" et "Égyptiens" reviennent plus de 700 fois dans la Bible, et que le séjour de la Sainte Famille en Égypte confère à ce grand pays d'Afrique du Nord une place singulière dans l'histoire du Salut. Pendant des siècles, a rappelé le Patriarche copte orthodoxe, les chrétiens ont célébré la venue de la Sainte Famille en Égypte par des rites et des dévotions accompagnés de chants joyeux.

Aujourd'hui, même les institutions et les autorités politiques du pays reconnaissent l'importance de l'histoire de la fuite de la Sainte Famille en Égypte pour l'histoire et l'identité nationale. Le signe de cette reconnaissance d'un ordre civil - a voulu souligner le Pape Tawadros - peut être vu dans l'engagement et les ressources investies par les institutions politiques et étatiques dans la promotion de la soi-disant "Chemin de la Sainte Famille" comme un itinéraire à proposer et à ouvrir aux pèlerinages internationaux.

À cet égard, le patriarche copte orthodoxe a annoncé que désormais, le 1er juin de chaque année, il célébrera la fête de l'entrée de la Sainte Famille en Égypte dans l'une des nombreuses églises érigées au fil des siècles dans les lieux touchés par la Sainte Famille lors de son passage sur le sol égyptien.

Le "Chemin de la Sainte Famille" est l'itinéraire qui relie les lieux traversés, selon des traditions millénaires, par Marie, Joseph et l'Enfant Jésus lors de leur séjour en terre d'Égypte, lorsque la Sainte Famille fut contrainte de fuir Bethléem pour échapper aux mauvais desseins d'Hérode.

Le "Chemin", comme l'a déjà rapporté l'Agence Fides (voir Fides 5/1/2021) réunit 25 lieux chers à la mémoire des chrétiens égyptiens, et s'étend sur un itinéraire de 3500 kilomètres, traversant pas moins de 11 gouvernorats, du delta du Nil à la Haute-Égypte.

Le 4 octobre 2017 (voir Fides 5/10/2017), le Pape François, dans le cadre de l'audience générale du mercredi, avait salué une importante délégation égyptienne venue à Rome pour promouvoir les pèlerinages sur le " chemin de la Sainte Famille " en collaboration avec L'Opera Romana Pellegrinaggi, une institution du Vicariat de Rome, un organe du Saint-Siège, dépendant directement du vicaire du pape, le cardinal Angelo De Donatis.