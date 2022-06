Maroc: Forum de la Chambre des Conseillers de la jeunesse - Appel à une approche multidimensionnelle pour promouvoir la situation de la jeunesse

Rabat — Les participants aux travaux de la session constitutive du Forum de la Chambre des Conseillers de la jeunesse marocaine ont débattu, mercredi, des moyens d'élaborer une approche multidimensionnelle intégrée pour la promotion de la situation des jeunes.

Les différents intervenants ont souligné l'importance de réfléchir à un mécanisme central qui facilite l'implication des jeunes dans le développement en tant qu'acteur des dynamiques sociales et économiques, mettant en avant l'importance de mettre en œuvre des plans et programmes globaux pour résoudre les problèmes des jeunes et libérer leurs énergies créatrices.

Dans un exposé placé sous le thème "Quelle politique territoriale régionale pour la jeunesse ?", le membre du Conseil économique, social et environnemental, M. Abdelmaksoud Rachidi a fait observer que la cohérence des mesures prises en faveur des jeunes est devenue une "nécessité urgente", ce qui nécessite l'adoption d'un modèle de gouvernance efficace et une nouvelle architecture qui permet de transcender la logique des actions sectorielles et des initiatives isolées, le tout en faveur d'une politique inclusive transversale et coordonnée.

Il a expliqué que la réalisation de cette ambition nécessite de fédérer les efforts des forces productives autour d'une réelle volonté de libérer les énergies latentes de la jeunesse, appelant à l'implication de tous les acteurs dans la dynamique proposée par le Conseil dans le cadre de la Nouvelle initiative nationale intégrée pour la jeunesse.

M. Rachidi a noté que cette initiative vise, à long terme, à répondre aux attentes des jeunes en matière de vie décente, de justice sociale, d'équité et de participation active à la dynamique de développement, sur la base du principe de l'égalité des chances.

Et d'indiquer que toutes les composantes de la jeunesse contribuent au tissu social et culturel national, soulignant que l'initiative nationale proposée par le Conseil tient compte de ce pluralisme et œuvre à adapter ses approches à la réalité, les besoins et attentes des jeunes.

Face à cette diversité, M. Rachidi a affirmé que les recommandations stratégiques proposées par le Conseil constituent le socle commun à toute la jeunesse marocaine, précisant que ces recommandations concernent notamment l'éducation et la formation, à travers le renforcement continu des capacités des jeunes et de leurs connaissances, afin qu'ils puissent s'adapter en permanence aux changements et intégrer le monde du travail.

Les recommandations ont trait aussi à "l'employabilité", en favorisant l'insertion professionnelle des jeunes, en particulier l'auto-emploi, l'entreprenariat, notamment en milieu rural et semi-urbain, parallèlement à la mise en place d'un dispositif global de promotion et d'accompagnement de la micro-entreprise.

Pour ce qui est de "la prévention, l'intégrité physique et psychologique et la protection sociale", M. Rachidi a appelé à assurer une prévention efficace des risques pour la santé des jeunes et à améliorer leur accès à des services de santé de qualité, ainsi qu'à une couverture sanitaire et à une protection sociale, insistant également sur "la lutte contre les vulnérabilités, la pauvreté et l'exclusion dont souffrent les jeunes".

Le membre du Conseil économique, social et environnemental a expliqué que l'implication des jeunes se manifeste dans la consolidation de la pleine citoyenneté de la jeunesse, notamment en développant une culture de dialogue, au sein des partis politiques, des syndicats, des associations, entre autres.

Il a également appelé à mettre en place "la base des valeurs marocaines et à renforcer le sentiment d'appartenance à la nation chez les jeunes", en promouvant les valeurs sociétales, en créant une atmosphère appropriée, en renforçant l'attachement des jeunes à un islam de modération et de tolérance et en valorisant les valeurs d'ouverture, de dialogue et de la pratique culturelle.

Par ailleurs, le membre du Conseil économique, social et environnemental a recommandé de renforcer et de soutenir la créativité culturelle et artistique des jeunes, d'encourager l'activité sportive, de sensibiliser au respect de l'environnement et de consolider l'implication des jeunes dans la promotion du rayonnement international du Royaume.

Pour sa part, le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid a assuré dans son exposé "Quelle stratégie nationale intégrée pour la jeunesse ?", que le gouvernement attache une grande importance au développement des infrastructures de formation dans le domaine des technologies, ajoutant que ce marché international offre de grandes opportunités d'auto-emploi.

Le ministère, a-t-il poursuivi, œuvre actuellement à faire des centres culturels une pépinière de jeunes talents dans divers arts, à travers par exemple des tournées nationales qui permettront aux jeunes artistes d'obtenir des revenus, de renforcer les industries culturelles et de créer de l'emploi.

M. Bensaid a noté que le ministère s'emploie à encourager les jeunes à présenter des services culturels comme le théâtre, les arts visuels, les arts plastiques, outre la création de studios de musique et la simplification des démarches administratives.

La Chambre des Conseillers cherche à travers ce forum qui connaît la participation de plus de 300 jeunes marocains de moins de 30 ans, représentant diverses instances politiques, syndicales et associatives dans les différentes régions du Royaume, à améliorer la gouvernance des programmes et projets économiques et sociaux liés à la jeunesse dans sa dimension régionale et son extension territoriale et à élargir le cadre institutionnel pour renforcer la participation démocratique des jeunes aux niveaux central et territorial.

Elle ambitionne également de promouvoir le dialogue entre les jeunes, les pouvoirs publics et les collectivités territoriales, d'une part, et les institutions de gouvernance, de l'autre, et d'intégrer les aspirations et attentes des jeunes dans les agendas des centres décisionnels au niveau territorial.