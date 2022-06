Maroc: L'Académie du Royaume et l'AUF s'associent pour promouvoir la recherche scientifique et la création littéraire

Rabat — L'Académie du Royaume du Maroc et l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ont signé, mercredi à Rabat, une convention-cadre pour promouvoir la recherche scientifique et la création littéraire et culturelle dans les établissements universitaires au profit des étudiants et chercheurs.

Paraphée par le secrétaire perpétuel de l'Académie, Abdeljalil Lahjomri, et le recteur de l'AUF, Slim Khalbous, cette convention prévoit l'organisation de rencontres et de colloques sur la Chaire des Littératures et Arts Africains et la création de prix pour la recherche scientifique dans les sciences humaines et sociales.

L'accord stipule également la coopération dans les sciences humaines et sociales pour traiter la problématique d'emploi des diplômés dans ces disciplines, la collaboration entre les deux parties au niveau africain et le renforcement de la coopération Sud-Sud, ainsi que la création d'un comité conjoint pour coordonner le suivi et la mise en œuvre des projets.

Dans un mot lors de cette cérémonie, M. Lahjomri a indiqué que cette convention vise à renforcer l'action conjointe entre les deux institutions dans le domaine des sciences sociales en vue de favoriser l'émergence d'une élite scientifique, d'une part, et l'action pour l'Afrique compte tenu des nouveaux projets de recherche scientifique de l'Académie centrés sur le Continent, d'autre part, soulignant à cet égard la nécessité de contribuer à la création artistique, culturelle et littéraire en Afrique.

Il a, dans ce sens, rappelé la création, récemment, d'une Chaire des littératures africaines au sein de l'Académie, dans le cadre de son ouverture sur son environnement continental et de la valorisation de cette littérature qui n'a pas atteint la notoriété et le rayonnement qu'elle mérite, relevant le rôle que peut jouer l'AUF à la faveur de son réseau étoffé d'universités en Afrique.

Pour sa part, M. Khalbous a mis l'accent sur l'importance de la coopération au niveau africain, soutenant que l'AUF est présente dans plus de 40 pays du Continent et œuvrera pour accompagner les projets littéraires et de recherche en coordination avec les enseignants-chercheurs au sein de l'Académie du Royaume du Maroc.

Dans le cadre du renforcement du partenariat Sud-Sud, M. Khalbous a affirmé qu'il sera procédé à la vulgarisation des sciences sociales au sein des pays du Continent et à la création de prix pour valoriser la recherche scientifique en la matière, sur la base d'une vision stratégique commune entre l'Agence et l'Académie.

Plus de 400 établissements universitaires en Afrique sont membres de l'Agence, a-t-il dit, notant que cette large présence exige une consolidation du partenariat et le développement de la recherche dans divers domaines, notamment les sciences humaines et sociales.

Créée il y a plus de 60 ans, l'AUF est l'une des plus importantes organisations internationales d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans le monde, avec 990 établissements universitaires et centres de recherche dans 118 pays.