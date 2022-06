Maroc: PIE - Un programme innovant, inclusif et complet (Mme Tricha)

Casablanca — Le Programme d'innovation entrepreneuriale (PIE), visant à renforcer la dynamique entrepreneuriale chez les lauréats de la formation professionnelle, se veut un programme innovant, inclusif et complet, a affirmé, mercredi à Casablanca, la Directrice Générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha.

Alliant entrepreneuriat et innovation, ce programme se base sur de nouvelles approches à même de cibler la prise de conscience, le changement de mindset et la libération d'énergie, a expliqué Mme Tricha lors d'une rencontre s'articulant autour des enjeux et des perspectives du PIE.

Ledit programme est innovant puisque toute l'ingénierie de formation a été pensée différemment, en mettant notamment le storytelling, le mentorat et l'ouverture sur l'écosystème au cœur du processus d'apprentissage dans le but d'offrir aux apprenants une réelle expérience, voire, une unique expérience de learning by doing, a-t-elle fait valoir.

Il est également inclusif vu qu'il s'adresse à l'ensemble des stagiaires de l'Office quels que soient leur filière et leur niveau de formation, a ajouté Mme Tricha, notant qu'il s'agit aussi d'un programme complet qui s'étale sur deux années de formation et couvre la sensibilisation, la formation, l'expérimentation et l'appui à la création des entreprises, outre l'accompagnement post-création .

Dès la première année du programme, l'ensemble des stagiaires bénéficient de plus de 70 heures d'acculturation afin qu'ils puissent comprendre l'entrepreneuriat, démystifier la création d'entreprises et découvrir leur propre potentiel entrepreneurial avant d'identifier les entrepreneurs qui poursuivent leur aventure en deuxième année, a fait remarquer la DG de l'OFPPT.

"Entreprendre c'est d'abord être attentif au monde qui nous entoure pour percevoir les opportunités qu'apportent les changements", a-t-elle soutenu, estimant que l'entrepreneuriat consiste à "faire le choix de l'expérimentation, de construire une relation différente à la prise de risque et de favoriser le test and learn".

Élaboré conjointement par l'Office et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir,, le PIE offre aux jeunes stagiaires, à travers des modules de formation axés sur le Learning by Doing, les outils requis pour passer de la conception de l'idée au stade de l'expérimentation. Il vient également favoriser les nouvelles pratiques d'apprentissage qui placent les soft skills au centre du modèle pédagogique.

Dans sa première édition, le programme cible plus de 26.000 stagiaires et s'étale sur 2 ans, à compter de la rentrée 2021/2022. Cette première année de formation s'est caractérisée par un accompagnement rapproché et individualisé au profit des jeunes afin de leur inculquer les compétences comportementales nécessaires, améliorer leurs aptitudes de perception des opportunités, de résolution de problèmes et les accompagner dans le processus d'exploration de nouvelles idées.

La deuxième année permettra aux stagiaires de s'immerger dans des situations complexes et des expériences entrepreneuriales réelles leur permettant de transformer leurs idées en business opérationnel.

Le déploiement de ce programme innovant et fédérateur dont le coup d'envoi a été donné dans les trois régions pilotes, Souss-Massa, l'Oriental, Laâyoune-Sakia El Hamra, ainsi que la ville de Benguérir, se fera en trois phases successives à savoir la sensibilisation et l'acculturation, l'approfondissement des fondamentaux et outils en plus du studio d'expérimentation.

En marge de cet événement, l'OFPPT a scellé des conventions de partenariat avec des acteurs du système financier et entrepreneurial national, à savoir Bank Of Africa (BOA), le Centre Marocain pour l'Innovation & l'Entrepreneuriat Social - MCISE ainsi que "Droit et Devoir", une association belge sans but lucratif.