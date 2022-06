Afrique: Programmation spéciale de l'Agence Bayt Mal Al-Qods à la 27ème édition du SIEL

Rabat — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif prend part à la 27ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), organisée du 02 au 12 juin à Rabat, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Dans le cadre de sa programmation culturelle et artistique pour l'occasion, l'Agence prévoit l'organisation, dimanche prochain dans la salle Hassan au Salon, d'un colloque sur "Le rôle des centres culturels arabes et islamiques dans la préservation de l'identité d'Al Qods : cas du centre culturel marocain", avec la participation d'enseignants spécialisés issus de Palestine et du Maroc.

Ce colloque abordera bon nombre de questions liées à la réconciliation des générations palestiniennes avec leur histoire, afin de relever les défis de la mondialisation et de l'aliénation d'autant plus que l'action culturelle à Al-Qods gémit encore sous le poids des tentatives d'altération de l'identité arabe et islamique de la ville sainte, indique l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans un communiqué.

Il répondra aux questions se rapportant au potentiel de l'action culturelle compte tenu du pari sur une implication arabo-islamique plus forte en faveur du secteur de l'art et de la culture dans la ville, à l'instar de l'expérience du Royaume du Maroc qui a établi son centre culturel dans la vieille ville d'Al Qods, en tant que phare par lequel les Marocains ont préservé leur présence historique dans la cité.

L'agence organisera, par ailleurs, lundi prochain dans la salle Ribat Al-Fath, une rencontre pour l'annonce des résultats du prix "Al-Qods Acharif" d'excellence journalistique dans les médias de développement pour l'année 2022, ajoute-t-on de même source.

A cette occasion, il sera procédé à la remise de la médaille du "courage", décernée chaque année par l'Observatoire "Arribat" de suivi et d'évaluation, relevant de l'Agence à Al-Qods, pour célébrer l'un des travaux journalistiques qui défendent les valeurs de justice, de liberté et de paix et ce en hommage à la mémoire de la journaliste feu Shireen Abu Akleh.

Selon le communiqué, l'Agence Bayt Mal Al-Qods présentera, mardi prochain dans la salle L'Oudaya, avec la participation de chercheurs du Maroc et de Palestine, le livre "Al-Qods" qui compile une série d'extraits tirés d'ouvrages dont dispose la bibliothèque de l'Agence à Rabat sur la ville sainte.

Cet ouvrage se décline en sept chapitres, avec une introduction succincte sur l'histoire d'Al-Qods et sa profondeur civilisationnelle, de même qu'il braque les projecteurs sur les sites religieux de l'Islam et de la chrétienté d'AlQods ainsi que certains aspects du vécu quotidien et des modes de vie, mais aussi sur les liens tissés au fil de l'histoire entre les Marocains et la ville sainte.

A l'occasion du SIEL, l'agence a aménagé un stand spécial qui donne à voir nombre de ses publications dans les divers champs de la connaissance.