Congo-Kinshasa: Uvira - Un député national plaide pour la réhabilitation de la route Ngomo

Le député national, élu de Fizi et vice-président du groupe parlementaire UDPS, Freddy Musambya, a appele ce mercredi 1er juin a Uvira (Sud Kivu) le gouvernement congolais à réhabiliter les routes et infrastructures routières entre Uvira et Bukavu et notamment les escarpements de Ngomo.

Selon lui, cette réhabilitation " ferait partie des mesures préventives au cas où le Rwanda réciproquait en interdisant les véhicules en provenance de la RDC de passer par son territoire ".

" Toutes les marchandises en provenance de Dubai, de la Turquie, de la Chine passent par le port de Dar es Salam et utilisent les routes du Rwanda pour atteindre une grande partie de nos provinces du Nord et Sud Kivu. Nous demandons ainsi au gouvernement congolais et notamment au ministre des Infrastructures a prioriser la construction nationale numéro 5, entre Bukavu et Kamanyola ", insiste l'élu de Bukavu

D'après lui, cela nous éviterait des humiliations en passant par le Rwanda. Le député national Musambya plaide également pour l'accélération de la construction des routes entre Goma ville Butembo, Kasindi, Bunagana et la construction du pont Luhungu et Rugombo au Burundi pour isoler économiquement le Rwanda.