Congo-Kinshasa: Goma - Environ 140 cas suspects de choléra répertoriés dans la prison de Munzenze

Deux détenus ont trouvé la mort sur environ 140 cas suspects de choléra, enregistrés depuis février dernier, dans la prison centrale de Munzenze, à Goma (Nord-Kivu). L'ONG Médecins sans frontières (MSF) qui amène plusieurs activités dans cette maison carcérale se réjouit quand même de la tendance baissière de cette épidémie.

" Par semaine, on pouvait enregistrer plus de 15 cas de choléra. Mais, avec notre présence, nous nageons entre 5 et 10 cas par semaine. Donc, il y a une petite diminution ", a expliqué Jean-Paul Kikwayabo, point focal des activités médicales au sein de MSF à Goma. Le MSF attribue la peristance de cette maladie [choléra] au manque d'hygiène et la pénurie alimentaire dans cette maison carcérale.

" Le grand problème qu'il y a, nous avons la comorbidité c'est-à-dire en dehors de cholera, les détenus sont mal nourris. Il y a la malnutrition qui s'élève. Il y a aussi la tuberculose. Tout ça fait à ce que la prise en charge se complique un peu " poursuit Jean-Paul Kikwayabo. Plus de 2 800 détenus ont été vaccinés contre le choléra, au mois de mai dernier, afin d'accroitre leur immunité contre le choléra.

Le MSF dit également continuer à soutenir le personnel de santé à travers l'approvisionnement en médicaments et matériel médical, pour la prise en charge des malades.

" A notre niveau, nous avons décidé de faire une intervention. D'abord, la prise en charge médicale. Càd on a approvisionné le centre par les intrants. Et ensuite, nous avons cherché à limiter la chaine de transmission ", a poursuivi Jean-Paul Kikwayabo. La prison centrale de Munzenze compte à ce jour plus 3 000 pensionnaires alors qu'elle a une capacité d'accueil de 150 personnes.