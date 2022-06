Togo: Un jeune Tchadien poignarde à mort un gendarme et blesse un policier

Les femmes du marché de Lomé sont furieuses contre cette attaque mortelle contre les agents des forces de l'ordre et de sécurité. En effet, selon nos confrères de Globalactu, organe membre du Groupe de presse Global Atlantic Telegramme, " un jeune a attaqué ce jeudi au couteau 2 agents des forces de l'ordre.

Il s'agit d'un gendarme et d'un policier. L'attaque a été fatale au gendarme. Le fâcheux incident a eu lieu au grand marché de Lomé, non loin de Marox... , les 2 agents seraient en poste devant BSIC. Et celui qui les a attaqués, serait un Tchadien.

Il a réussi à poignarder les 2 agents et selon les informations, le gendarme est mort sur le coup tandis que le policier est grièvement blessé. Pour l'heure, on ne sait pas ce qui est la cause de cette attaque ".

Il est indiqué que le jeune Tchadien a été maîtrisé par une foule.

Une vidéo révélant cette attaque au couteau, montre des femmes en colère dont l'une indique, " il a poignardé le soldat et il en est mort ". Ces femmes s'accordent à reconnaitre que les soldats souffrent trop au Togo. Vrai ou faux, à chacun de faire son opinion.