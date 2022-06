Afrique: Examens - Une cellule de veille au niveau des cours de justice pour lutter contre la fraude

Alger — Le ministère de la Justice a adressé une note de service aux procureurs généraux près les cours de justice afin de procéder à l'installation d'une cellule de veille et de suivi au niveau de chaque cour, en vue de prévenir et de lutter contre la fraude et les fuites des sujets des prochains examens officiels, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Justice.

"Dans le cadre de la sécurisation du déroulement des examens officiels du mois de juin courant, le ministère de la Justice a adressé, mercredi, une note de service aux procureurs généraux près les cours de justice, à l'effet de prendre les mesures nécessaires à la prévention et à la lutte contre la fraude et les fuites des sujets d'examens, notamment à travers le recours aux technologies de l'information et de la communication (TIC)", précise-t-on de même source.

La note souligne "la nécessité d'un traitement judiciaire strict à travers la poursuite pénale immédiate, et ce en coordination avec les instances compétentes, à savoir les services de la police judiciaire et l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux TIC".

"Il a été demandé aux procureurs généraux d'installer une cellule de veille et de suivi au niveau de chaque cour de justice placée sous leur autorité, avec pour membres le directeur de l'éducation, le chef de sûreté de wilaya, le commandant du Groupement territorial de la gendarmerie nationale, le chef de service régional de la sécurité intérieure et toute partie concernée, en vue de prendre les dispositions et les mesures anticipatives pour suivre le bon déroulement de ces examens", ajoute le communiqué.

Cette opération à pour objectif de "garantir la crédibilité des examens officiels", conclut la même source.