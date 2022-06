Madagascar: Opposition - Une réunion de coordination chez Ravalomanana

Les partis de l'opposition réunis à Faravohitra, chez Ravalomanana, hier.

Danser sur le même rythme. Tel est l'objectif des partis de l'opposition face au contexte socio-économique que traverse le pays et à environ une année de l'échéance électorale.

Dénominateur commun. Trois jours après sa sortie médiatique, durant laquelle il s'est révolté face aux mauvais traitements qu'il et son parti ont subi, l'ancien président Ravalomanana a réuni chez lui, hier, à Faravohitra les partis de l'opposition. " L'objectif de cette réunion est de mettre les partis de l'opposition sur le même longueur d'onde ", a indiqué Mohamed Haloa Rachidy, joint au téléphone.

" Il s'agit également d'une réponse à l'appel que le président Marc Ravalomanana a lancé ce lundi ", a-t-on indiqué. Les responsables des partis membres de la plateforme RMDM (Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara), du PANORAMA et des représentants de la diaspora étaient venus sur les lieux hier. Des figures bien connues de l'opposition comme Alain Andriamiseza, Olivier Rakotovazaha, Mohamed Haloa Rachidy, ou encore le pasteur Edouard Tsarahame tentent de se mettre au diapason d'une opposition qui n'arrive pas à se trouver. " La réunion était l'occasion d'harmoniser les partis de l'opposition ", a continué l'ancien secrétaire général du HVM (Hery Vaovao ho an'i Madagasikara). Une opposition qui se cherche et dont le seul dénominateur commun reste l'ancien président Ravalomanana qui essaye de capitaliser au maximum les décisions des autorités.

Soutien. Depuis ce mardi, différents partis et associations ont rejoint le camp de Ravalomanana qui espère rallier tous ceux qui sont las du régime actuel. Le GTT North america, le VVSD (Vehivavy Vonona Sahy Diaspora), le GTT Ile de La Réunion, le Collectif des citoyens malgaches ou encore le K25 Benelux ont ainsi réitéré leur soutien à Ravalomanana après l'appel de ce lundi. Des associations de la diaspora qui sont acquis depuis un bon bout de temps aux causes de Marc Ravalomanana. À voir cette affluence de soutien, on peut dire que l'appel de Ravalomanana réussit à fédérer les opposants de tout bord.

Lalatiana. À presque une semaine après la redynamisation que le TIM a voulu organiser au Magro Avaratsena, dans le district d'Antsirabe I, mais qui n'a pas eu l'autorisation du Préfet, selon les explications des responsables du parti, les autorités ont fourni des éclaircissements. Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministre de la Communication et de la Culture et non moins le ministre coach de la région Vakinankaratra a, de ce fait, indiqué que " l'affirmation selon laquelle le TIM n'a pas eu l'autorisation de faire un meeting politique à Antsirabe n'est pas vraie ". Notons que c'est la goutte d'eau de plus qui a fait déborder le vase du côté des Zanak'i Dada. " Ils ont bien eu l'autorisation, mais on l'a juste déplacé à Vatofotsy ", indique la ministre. Et de continuer que " les autorités locales leur ont donné l'autorisation de faire leur meeting mais pas à Avaratsena parce que c'est le jour du marché ".