Maroc: Service militaire 2022 - Début de l'opération d'incorporation des appelés à la base écoles des FRA de Marrakech

Marrakech — L'opération d'incorporation des appelés au service militaire au titre de l'année 2022 a débuté, jeudi à la Base Ecoles des Forces Royales Air (FRA) de Marrakech.

Présidée par le Général de Division aérienne, Inspecteur des Forces Royales Air, El Abed Alaoui Bouhamid, la cérémonie inaugurale a été marquée par le salut au drapeau national et le chant de l'hymne national par les 200 appelés, issus des provinces de Rehamna, d'El Kelaâ des Sraghna, de Youssoufia et de Safi, qui ont été retenus pour effectuer leur service militaire dans cette base.

"Vous êtes ici pour bénéficier d'un programme de formation en trois étapes qui s'étalera sur une année. Durant les quatre premiers mois, vous suivrez une formation commune de base avant de pouvoir bénéficier d'une formation spécialisée de six mois, suivie de deux mois de stages et de visites de terrain", a expliqué M. Bouhamid dans une allocution prononcée à la cérémonie inaugurale.

Durant ces trois étapes, "vous allez bénéficier d'une formation globale qui comprend des matières et des activités à même de développer vos connaissances et vos aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques, ainsi qu'à forger votre personnalité et votre rapport au monde", a ajouté M. Bouhamid, qui a visité les différentes dépendances de cette base, équipée de tous les moyens logistiques et humains à même de garantir le déroulement de l'opération d'incorporation dans de bonnes conditions.

Pour sa part, le lieutenant-colonel Yassir Essemlali El Attar, Commandant du Centre de Formation des appelés de la Base Ecoles des Forces Royales Air de Marrakech, a indiqué que la première étape du service militaire consiste en la formation commune de base d'une durée de quatre mois, pendant laquelle les appelés vont bénéficier d'une instruction militaire et sportive approfondie et d'un accompagnement psycho-éducatif, leur permettant de mieux s'intégrer à la collectivité militaire.

"Pour ce faire, les Forces Armées Royales ont mobilisé un ensemble de ressources humaines, constituées d'encadrants et d'instructeurs qualifiés, ainsi que des moyens logistiques nécessaires, afin d'accomplir le service militaire dans les conditions les plus favorables", a relevé M. El Attar, ajoutant que les appelés vont bénéficier durant le service militaire d'une série de services (hébergement, subsistance, tenue... ) et d'une rémunération salon les qualifications scolaires ou universitaires.

Pour leur part, les appelés ont exprimé leur fierté d'accomplir le service militaire, qui leur permettra de contribuer à la défense de la patrie et de l'intégrité territoriale du Royaume contre toute agression ou menace, mais aussi dans le développement socio-économique du pays.

Soulignant l'importance de cette opération pour bénéficier d'une formation professionnelle multidisciplinaire couronnée par des diplômes professionnels, les appelés se sont félicités de la qualité des infrastructures du Centre, ainsi que de la formation prodiguée par une équipe hautement professionnelle.

Quelque 20.000 candidats, dont 1.800 candidates, ont été retenus à l'issue de l'opération de sélection des appelés au service militaire au titre de l'année 2022, qui a eu lieu du 16 au 28 mai dans les différents centres dédiés à cet effet. Ils ont été répartis sur les treize centres d'accueil et unités des FAR qui assureront le programme de formation.