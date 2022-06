Afrique: 27è édition du SIEL - La DGAPR organise une série d'activités au profit des pensionnaires des établissements pénitenciers

Rabat — A l'occasion du 27e Salon international de l'édition et du livre (SIEL), la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) organise, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et l'Université Mohammed V de Rabat, une série d'activités et de rencontres culturelles au profit des détenus.

Ainsi, du 4 au 12 juin le Café culturel de la prison centrale de Kénitra abrite des rencontres quotidiennes avec des écrivains, des poètes et des romanciers pour présenter et débattre de leurs œuvres littéraires avec les pensionnaires, indique la DGAPR dans un communiqué, ajoutant que des films seront également projetés en présence de réalisateurs et artistes.

De même, la DGAPR sera l'invité du stand de l'Université Mohammed V au SIEL le jeudi 09 juin, ajoute le communiqué, faisant savoir qu'à cette occasion des témoignages de pensionnaires actuels et d'anciens détenus ayant bénéficié des programmes de qualification seront présentés avec la participation de professeurs et d'experts, en plus de représentants de la Délégation.