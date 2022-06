Maroc: Casablanca - L'ENSAM scelle des partenariats avec les Directions provinciales du Ministère de l'Education Nationale et du Sport de Ain Chock et de Moulay Rachid

Casablanca — L'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) de Casablanca et les Directions provinciales du Ministère de l'Education Nationale et du Sport de Ain Chock et de Moulay Rachid ont scellé récemment deux conventions de partenariat dans les domaines de la formation, de l'encadrement et de l'orientation pédagogique.

Paraphées par Ahmed Mouchtachi, Directeur de l'ENSAM de Casablanca, Latifa Lamalif, Directrice Provinciale de la direction provinciale du ministère de l'éducation Nationale et du sport Ain Chock et Tarik Arsalani, Directeur Provincial de la direction provinciale du ministère de l'éducation Nationale et du sport Moulay Rachid, les deux conventions visent à institutionnaliser et à renforcer la coopération entre l'ENSAM et les deux directions provinciales relevant de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Casablanca- Settat.

En vertu de ces conventions de partenariat qui s'étalent sur une période de 3 ans, les deux directions provinciales s'engagent, entre autres, à mettre à la disposition de l'ENSAM de Casablanca les espaces nécessaires pour l'organisation des sessions de formation au profit des cadres éducatifs, ainsi que pour l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et artistiques dédiées aux élèves, indique un communiqué de l'école.

Pour sa part, l'ENSAM de Casablanca à travers ses clubs étudiants et dans le cadre de leurs activités para universitaires œuvre à assister les élèves à se familiariser avec les différentes spécialités de l'établissement et les accompagner dans leur choix d'orientation, à aider les élèves pour acquérir les compétences nécessaires pour concevoir, fabriquer et programmer des objets au sein de ses "Fablab", et à organiser en leur faveur des compétitions de prototypage rapide, de robotique et de coding, en mobilisant ses partenaires et ressources nécessaires, précise la même source.